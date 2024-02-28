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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Квартиры в первых домах проданы. Какой квартал в Тюменской слободе популярен и почему

Квартиры в первых домах проданы. Какой квартал в Тюменской слободе популярен и почему

28 февраля 2024, 11:08
Фото: «Уездные кварталы»
Реклама. ООО «СЗ МИДГАРД РУС» .
Из активно строящихся проектов в Тюменской слободе выделяются «Уездные кварталы». Интерес вызывает разнообразие планировок и продуманные дворы-оазисы. Сдать дома новой очереди в эксплуатацию планируют уже через два года.

Район Тюменской слободы в южной части города уже несколько лет привлекает внимание тех, кто планирует переезд и ищет наиболее интересные варианты на рынке недвижимости. Здесь много зелени — вокруг красивый лесной массив и природный парк Комарово, развивается инфраструктура, строят новые дома, а вслед за этим появляется комфортная городская среда.

К возведению ЖК «Уездные кварталы» приступили в начале 2023 года, при этом дома первой очереди достроены, а квартиры распроданы. Сейчас возводят следующую очередь. Уже прошла торжественная забивка первой сваи, а генеральный директор дала старт строительству новых домов. Сейчас началась подготовка свайного поля. Квартиры уже начали активно раскупать.

Фото: «Уездные кварталы»

Чем вызвана такая популярность проекта компании «Мидгард»?

Недавно на площадке новой очереди забили первые сваи.

Доверить будущее

Не многие обращают внимание на репутацию застройщиков и их предыдущие проекты, и напрасно. Квартиру обычно покупают не только для себя, но и для следующих поколений. А познакомившись с застройщиком получше, можно выявить социально ориентированные компании, которые заботятся о досуге будущих жителей и строят не только «жилые метры», но и объекты развлечений и торговли. Что и делает район живым и динамичным.

В начале зимы застройщик «Мидгард» сделал тюменцам приятный подарок — открыл в Тюменской слободе новый большой каток с прокатом и зонами для отдыха. А в будущем в этом районе планирует строительство нескольких соцобъектов — общеобразовательной школы, детского сада и школы фигурного катания. Но и сейчас в районе в шаговой доступности есть детские сады №95 и №60, гимназия №4, через дорогу расположена поликлиника №5. Семьям с детьми не придется беспокоиться о месте для своего малыша в учреждениях.

В новой очереди «Уездных кварталов» шесть секций от 7 до 17 этажей. Два каскадных дома и две урбан-виллы расположены зеркально друг к другу, за счет чего во все квартиры проникает естественный солнечный свет, а внутренний двор защищен от шума и пыли.

Фото: «Уездные кварталы»

Отдельно застройщик уделил внимание и развитию коммерции в районе. Тюменская слобода активно застраивается, а ритейл на первых этажах не способен закрыть все потребности района на несколько тысяч жителей. Поэтому во второй очереди «Уездных кварталов» построят двухэтажную секцию на 3000 квадратных метров для коммерции и офисов. Застройщик предусмотрел разные форматы бизнеса: небольшое помещение для стоматологического кабинета или цветочного магазинчика, просторный фитнес-зал с тренажерами и офис для крупной компании.

Транспортная развязка в Слободе удобная и соединена с центром крупными артериями — Московским и Червишевским трактами. А в будущем региональные власти планируют строить сразу несколько дорог вокруг этого района: соединять активную улицу Пермякова с Московским трактом и продлевать Мельникайте с выходом на Червишевский тракт. Оба решения разгрузят нынешнюю Окружную, рядом с которой строят «Уездные кварталы». Так что автомобилистам района будет где развернуться.

Комфортные для жителей решения

«Мидгард» создает «Уездные кварталы» именно как семейный проект, что и определило все дальнейшие решения. Архитектура по-европейски уютная, во дворах много зелени и площадок из безопасных и экологичных материалов для разного возраста детей, а релакс-зоны отделены от активных спортивных. Родители смогут в тени деревьев наблюдать за детьми, с комфортом расположившись на шезлонгах или под перголой. Если же взрослые отвлеклись — не беда, за безопасностью следят круглосуточные камеры наблюдения, а вход для посторонних закрыт.

Фото: «Уездные кварталы»

Многие уже знают об оригинальном концепте «дворов-оазисов» в этом проекте. Образ подкрепляется не только различными видами зелени во дворе, но и обустройством уютного сквера с фонтаном рядом с территорией кварталов, где приятно будет отдохнуть с книжкой или прогуляться вечером с коляской.

Еще одно решение, которое позитивно повлияет на уровень удовлетворенности жителей — небольшое количество квартир на этаже. В домах второй очереди также мало студий, что снизит вероятность того, что их будут сдавать. А это значит — все соседи будут знакомы. Комфортнее знать, кто живет за стеной.

С заботой о каждом метре

Планировкам уделили особое внимание, чтобы и студент, и семья с детьми нашли для себя идеальный вариант, где каждый метр будет полезен.

В новой очереди есть квартиры с отдельными гардеробными, мастер-спальнями, двумя санузлами и террасами. Каждое решение соответствует определенным потребностям — в дополнительном пространстве для хранения вещей или для размещения гостей в отдельной спальне, а не в гостиной на диване. На террасе с видом на зеленые парки или уютный двор будет приятно отдыхать.

Для любителей пространства в новой очереди есть урбан-виллы, где даже однокомнатные — от 60 квадратов, в которых не будет тесно и молодой паре, и семье с детьми.

Фото: «Уездные кварталы»

Вариативность в инструментах покупки

К строительству второй очереди только приступили, потому цены отличаются демократичностью. Стоимость начинается от 3 900 000 рублей. Срок сдачи — в первом квартале 2026 года.

Приобрести можно несколькими способами:

  • в ипотеку со ставкой от 1,99%*;
  • рассрочка равными платежами до ввода дома в эксплуатацию (при первоначальном взносе 30% или 50% — в зависимости от планировки);
  • программа обмена старой квартиры на новую;
  • 100% оплата.

Подробнее узнать о способах покупки и вариантах планировок можно в офисе продаж застройщика

Фото: «Уездные кварталы»

Ознакомиться со всеми преимуществами жилого комплекса «Уездные кварталы» и приобрести квартиру по выгодной цене можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39–48–77.

Офис продаж «Уездные кварталы»:

ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,

телефон +7 (3452) 39–48–77,

Застройщик — ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

*Ставка 1,99% предоставляется на 3 месяца, далее — 5,99% по программе «Семейной ипотеки» или 7,99% по госпрограмме. Первоначальный взнос — по «семейной ипотеке» — 20,1%, по госпрограмме — 30,1%. Ипотеку со сниженной ставкой предоставляет ПАО «Совкомбанк».

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