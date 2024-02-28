Квартиры в первых домах проданы. Какой квартал в Тюменской слободе популярен и почему

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Район Тюменской слободы в южной части города уже несколько лет привлекает внимание тех, кто планирует переезд и ищет наиболее интересные варианты на рынке недвижимости. Здесь много зелени — вокруг красивый лесной массив и природный парк Комарово, развивается инфраструктура, строят новые дома, а вслед за этим появляется комфортная городская среда.
К возведению ЖК «Уездные кварталы» приступили в начале 2023 года, при этом дома первой очереди достроены, а квартиры распроданы. Сейчас возводят следующую очередь. Уже прошла торжественная забивка первой сваи, а генеральный директор дала старт строительству новых домов. Сейчас началась подготовка свайного поля. Квартиры уже начали активно раскупать.
Недавно на площадке новой очереди забили первые сваи.
Не многие обращают внимание на репутацию застройщиков и их предыдущие проекты, и напрасно. Квартиру обычно покупают не только для себя, но и для следующих поколений. А познакомившись с застройщиком получше, можно выявить социально ориентированные компании, которые заботятся о досуге будущих жителей и строят не только «жилые метры», но и объекты развлечений и торговли. Что и делает район живым и динамичным.
В начале зимы застройщик «Мидгард» сделал тюменцам приятный подарок — открыл в Тюменской слободе новый большой каток с прокатом и зонами для отдыха. А в будущем в этом районе планирует строительство нескольких соцобъектов — общеобразовательной школы, детского сада и школы фигурного катания. Но и сейчас в районе в шаговой доступности есть детские сады №95 и №60, гимназия №4, через дорогу расположена поликлиника №5. Семьям с детьми не придется беспокоиться о месте для своего малыша в учреждениях.
В новой очереди «Уездных кварталов» шесть секций от 7 до 17 этажей. Два каскадных дома и две урбан-виллы расположены зеркально друг к другу, за счет чего во все квартиры проникает естественный солнечный свет, а внутренний двор защищен от шума и пыли.
Отдельно застройщик уделил внимание и развитию коммерции в районе. Тюменская слобода активно застраивается, а ритейл на первых этажах не способен закрыть все потребности района на несколько тысяч жителей. Поэтому во второй очереди «Уездных кварталов» построят двухэтажную секцию на 3000 квадратных метров для коммерции и офисов. Застройщик предусмотрел разные форматы бизнеса: небольшое помещение для стоматологического кабинета или цветочного магазинчика, просторный фитнес-зал с тренажерами и офис для крупной компании.
Транспортная развязка в Слободе удобная и соединена с центром крупными артериями — Московским и Червишевским трактами. А в будущем региональные власти планируют строить сразу несколько дорог вокруг этого района: соединять активную улицу Пермякова с Московским трактом и продлевать Мельникайте с выходом на Червишевский тракт. Оба решения разгрузят нынешнюю Окружную, рядом с которой строят «Уездные кварталы». Так что автомобилистам района будет где развернуться.
«Мидгард» создает «Уездные кварталы» именно как семейный проект, что и определило все дальнейшие решения. Архитектура по-европейски уютная, во дворах много зелени и площадок из безопасных и экологичных материалов для разного возраста детей, а релакс-зоны отделены от активных спортивных. Родители смогут в тени деревьев наблюдать за детьми, с комфортом расположившись на шезлонгах или под перголой. Если же взрослые отвлеклись — не беда, за безопасностью следят круглосуточные камеры наблюдения, а вход для посторонних закрыт.
Многие уже знают об оригинальном концепте «дворов-оазисов» в этом проекте. Образ подкрепляется не только различными видами зелени во дворе, но и обустройством уютного сквера с фонтаном рядом с территорией кварталов, где приятно будет отдохнуть с книжкой или прогуляться вечером с коляской.
Еще одно решение, которое позитивно повлияет на уровень удовлетворенности жителей — небольшое количество квартир на этаже. В домах второй очереди также мало студий, что снизит вероятность того, что их будут сдавать. А это значит — все соседи будут знакомы. Комфортнее знать, кто живет за стеной.
Планировкам уделили особое внимание, чтобы и студент, и семья с детьми нашли для себя идеальный вариант, где каждый метр будет полезен.
В новой очереди есть квартиры с отдельными гардеробными, мастер-спальнями, двумя санузлами и террасами. Каждое решение соответствует определенным потребностям — в дополнительном пространстве для хранения вещей или для размещения гостей в отдельной спальне, а не в гостиной на диване. На террасе с видом на зеленые парки или уютный двор будет приятно отдыхать.
Для любителей пространства в новой очереди есть урбан-виллы, где даже однокомнатные — от 60 квадратов, в которых не будет тесно и молодой паре, и семье с детьми.
К строительству второй очереди только приступили, потому цены отличаются демократичностью. Стоимость начинается от 3 900 000 рублей. Срок сдачи — в первом квартале 2026 года.
Приобрести можно несколькими способами:
Подробнее узнать о способах покупки и вариантах планировок можно в офисе продаж застройщика
Ознакомиться со всеми преимуществами жилого комплекса «Уездные кварталы» и приобрести квартиру по выгодной цене можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39–48–77.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,
телефон +7 (3452) 39–48–77,
Застройщик — ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.
*Ставка 1,99% предоставляется на 3 месяца, далее — 5,99% по программе «Семейной ипотеки» или 7,99% по госпрограмме. Первоначальный взнос — по «семейной ипотеке» — 20,1%, по госпрограмме — 30,1%. Ипотеку со сниженной ставкой предоставляет ПАО «Совкомбанк».