Квартиры в первых домах проданы. Какой квартал в Тюменской слободе популярен и почему

Не многие обращают внимание на репутацию застройщиков и их предыдущие проекты, и напрасно. Квартиру обычно покупают не только для себя, но и для следующих поколений. А познакомившись с застройщиком получше, можно выявить социально ориентированные компании, которые заботятся о досуге будущих жителей и строят не только «жилые метры», но и объекты развлечений и торговли. Что и делает район живым и динамичным.