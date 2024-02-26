Ванна, гримерка и кабинет: в Тюмени появится ЖК с необычными дворами

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Жилой комплекс «Домашний» в районе Плеханово в Тюмени возводит «Страна Девелопмент». Он удивляет масштабами — на площади 51 гектар разместятся 24 жилых дома. При этом у каждого из них будет свой закрытый двор, который станет продолжением пространства квартиры. Детские площадки, а также зоны для отдыха и работы здесь обустроят не просто светильниками, а торшерами, не просто скамейками, а целыми кабинетами, обеденными зона и гостиными.
В соответствии с общей концепцией благоустройства ЖК «Домашний», все дворовые и общественные пространства являются «комнатами» большого дома. Например, у дома «Научный» во дворе расположится кабинет. У «Театрального» — гримерка, у «Счастливого» — ванная с душем и мыльными пузырями. У дома под названием «Центральный» — соответствующая «комната» во дворе — гостиная. Здесь будут установлены диваны, стеллажи для книг, вазоны и картины. Каждый двор неповторим и разрабатывался архитекторами специально для этого проекта.
«Страна Девелопмент» спроектировала ЖК «Домашний» таким образом, что внутри каждого дома располагается приватный уютный двор без машин, в то время как сквозь весь микрорайон проходит единая зеленая артерия — пешеходный бульвар. Это благоустроенное пространство с общественными зонами для отдыха всех поколений. По обеим сторонам бульвара на первых этажах жилых домов появятся торговые галереи с продуманным пулом арендаторов и видов бизнеса. Территория микрорайона изолирована от машин — наземная парковка вынесена за пределы дворов. В микрорайоне обеспечена безбарьерная среда, а по всему периметру расположено видеонаблюдение.
«Домашний» — это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест. Современная школа для 1 500 учеников открыла двери в прошлом году. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.
Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.