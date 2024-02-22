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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Новое мобильное приложение Сбера для iOS можно установить в офисах банка

Новое мобильное приложение Сбера для iOS можно установить в офисах банка

22 февраля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KJnBv
Новое приложение «Учет Онлайн» для доступа устройств на iOS к СберБанк Онлайн жители Тюменской области могут установить в отделениях Сбера. Для этого достаточно принести смартфон в офис банка.

Сотрудник поможет скачать актуальную версию программы. Карта офисов, где есть этот сервис, представлена на сайте банка.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский:

Большинство наших клиентов в Тюменской области пользуются мобильным приложением банка. С его помощью тюменцы переводят деньги, оплачивают услуги, открывают счета и вклады. Каждое обновление делает приложение еще удобнее и функциональнее. Рекомендуем следить за его актуальностью и своевременно устанавливать новую версию. В офисах Сбера это можно сделать абсолютно бесплатно и безопасно.

Приложение для Android можно скачать самостоятельно на сайте банка и в популярных магазинах приложений. Также клиенты могут пользоваться веб-версией программы.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Услуги#Сбербанк#Мобильное приложение#Вклады#IOS#Android#Анастасия Имамахметова
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