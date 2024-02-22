Новое мобильное приложение Сбера для iOS можно установить в офисах банка

Новое приложение «Учет Онлайн» для доступа устройств на iOS к СберБанк Онлайн жители Тюменской области могут установить в отделениях Сбера. Для этого достаточно принести смартфон в офис банка.

Сотрудник поможет скачать актуальную версию программы. Карта офисов, где есть этот сервис, представлена на сайте банка. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский: Большинство наших клиентов в Тюменской области пользуются мобильным приложением банка. С его помощью тюменцы переводят деньги, оплачивают услуги, открывают счета и вклады. Каждое обновление делает приложение еще удобнее и функциональнее. Рекомендуем следить за его актуальностью и своевременно устанавливать новую версию. В офисах Сбера это можно сделать абсолютно бесплатно и безопасно. Приложение для Android можно скачать самостоятельно на сайте банка и в популярных магазинах приложений. Также клиенты могут пользоваться веб-версией программы.