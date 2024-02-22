Новое мобильное приложение Сбера для iOS можно установить в офисах банка

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Сотрудник поможет скачать актуальную версию программы. Карта офисов, где есть этот сервис, представлена на сайте банка.
Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский:
Большинство наших клиентов в Тюменской области пользуются мобильным приложением банка. С его помощью тюменцы переводят деньги, оплачивают услуги, открывают счета и вклады. Каждое обновление делает приложение еще удобнее и функциональнее. Рекомендуем следить за его актуальностью и своевременно устанавливать новую версию. В офисах Сбера это можно сделать абсолютно бесплатно и безопасно.
Приложение для Android можно скачать самостоятельно на сайте банка и в популярных магазинах приложений. Также клиенты могут пользоваться веб-версией программы.