В Тюменской области зарегистрировано почти 800 ИТ-компаний

Беспрецедентными стали и меры поддержки ИТ-отрасли за эти годы. Так, до конца этого года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%). Кроме этого, введена сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в 1%. Государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20 на 80, а не 50 на 50, как было ранее (соотношение частного и государственного инвестирования).