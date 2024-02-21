В Тюменской области зарегистрировано почти 800 ИТ-компаний

Posted 21 февраля, 12:23
Published 21 февраля, 12:23
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Как и по всей стране, ИТ-индустрия Тюменской области претерпела изменения за последние годы. Эпидемия коронавируса, санкционные ограничения стали толчком к новым преобразованиям и решениям, которые качественно повлияли на всю цифровую отрасль и экономику в целом.
Беспрецедентными стали и меры поддержки ИТ-отрасли за эти годы. Так, до конца этого года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%). Кроме этого, введена сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в 1%. Государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20 на 80, а не 50 на 50, как было ранее (соотношение частного и государственного инвестирования).
«Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требует также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве, по новым условиям аккредитаций и т. д. Чтобы поддерживать активный диалог, мы на постоянной основе собираемся с представителями отрасли для обсуждения актуальных вопросов, активно вовлекаем представителей компаний в перспективные проекты и мероприятия. Все это формирует в регионе сильное и профессиональное ИТ-сообщество», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Напомним, что в Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 года. Кроме того, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0% и применяется пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН.