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Posted 21 февраля, 12:23

Published 21 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Тюменской области зарегистрировано почти 800 ИТ-компаний

В Тюменской области зарегистрировано почти 800 ИТ-компаний

21 февраля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области за три года число ИТ-компаний выросло на 18 процентов и на сегодня составляет 797 организаций. Об этом рассказали в департаменте информатизации региона.

Как и по всей стране, ИТ-индустрия Тюменской области претерпела изменения за последние годы. Эпидемия коронавируса, санкционные ограничения стали толчком к новым преобразованиям и решениям, которые качественно повлияли на всю цифровую отрасль и экономику в целом.

Беспрецедентными стали и меры поддержки ИТ-отрасли за эти годы. Так, до конца этого года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%). Кроме этого, введена сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в 1%. Государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20 на 80, а не 50 на 50, как было ранее (соотношение частного и государственного инвестирования).

«Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требует также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве, по новым условиям аккредитаций и т. д. Чтобы поддерживать активный диалог, мы на постоянной основе собираемся с представителями отрасли для обсуждения актуальных вопросов, активно вовлекаем представителей компаний в перспективные проекты и мероприятия. Все это формирует в регионе сильное и профессиональное ИТ-сообщество», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Напомним, что в Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 года. Кроме того, для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0% и применяется пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН.

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