В Тюмени открылся первый в регионе военно-учебный центр для студентов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
К гостям мероприятия с приветственной речью обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что качественный подход к обучению, современное здание и высококвалифицированные кадры обеспечат студентам хорошую военную подготовку. Руководителем центра назначен подполковник Дмитрий Маврин — инженер по образованию, участник СВО. По мнению главы региона, именно такие настоящие защитники Отечества должны передавать свои знания и опыт молодежи.
После торжественного построения курсантов гостям показали учебные поля центра, которые предназначены для отработки практических навыков и занятий спортом, аудитории, военное обмундирование, которым научатся пользоваться студенты. Среди них: наземные и воздушные дроны, бомбоискатели, устройства для разминирования и многое другое. Кроме того, присутствующие ознакомились с фотовыставкой «Освобождение. Путь к победе. Тыл».
Председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской Думы, ректор ТюмГУ Иван Романчук поблагодарил Министерство обороны России, Министерство науки и образования России, руководство региона за содействие в открытии центра.
Для создания военно-учебного центра был сделан капитальный ремонт помещений в здании Института биологии ТюмГУ и благоустроена прилегающая территория. Благодаря этому наши студенты могут заниматься в комфортных условиях, — сказал Иван Сергеевич и поздравил гостей с наступающим Днем защитника Отечества.
Учебный центр осуществляет подготовку по двум военно-учетным инженерно-саперным специальностям: командир отделения (срок обучения 2 года) и сапер (срок обучения 1,5 года).
Один из 17 центров, которые в этом и прошлом годах открыли свои двери по всей территории Российской Федерации, появился и в Тюмени. Это важнейшее событие для нашего региона, — подчеркнул заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов. — Студенты проявляют большую заинтересованность и желают обучаться в центре. На сегодня порядка 7 человек на место составляет конкурс. Вместе с основной специальностью ребята получат знания и навыки, которые позволят быть готовыми к любому развитию событий и в случае необходимости встать на защиту Родины.
Выпускники центра получат военный билет и воинское звание запаса сразу после окончания университета. Поступить сюда могут учащиеся первых курсов бакалавриата и специалитета любого института ТюмГУ.
Военно-учебный центр позволит подготовить ребят к более взрослой жизни, поможет получить им навыки защиты людей. Это очень важно. Более того, обучение в данном учреждении повысит воспитанникам центра уверенность в себе, — подытожил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской Думы, председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук.