В Тюмени открылся первый в регионе военно-учебный центр для студентов

После торжественного построения курсантов гостям показали учебные поля центра, которые предназначены для отработки практических навыков и занятий спортом, аудитории, военное обмундирование, которым научатся пользоваться студенты. Среди них: наземные и воздушные дроны, бомбоискатели, устройства для разминирования и многое другое. Кроме того, присутствующие ознакомились с фотовыставкой «Освобождение. Путь к победе. Тыл».