Работа в УСТЭК — отличная карьерная возможность для специалистов любого профиля

В УСТЭК развита система наставничества. Если у нового сотрудника недостаточно профессионального опыта или знаний на период испытательного срока, за ним закрепляется наставник из числа квалифицированного персонала, который помогает новичку как можно успешнее адаптироваться к новому рабочему месту и должностным обязанностям.