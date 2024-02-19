Работа в УСТЭК — отличная карьерная возможность для специалистов любого профиля

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Коллектив Общества постоянно растет и пополняется новыми профессиональными кадрами. За 2023 и начало 2024 гг. в компанию было трудоустроено 167 новых сотрудников. Совсем недавно штат компании пополнили новые молодые специалисты.
«Честно, я даже не ожидал, что будет такой подход в плане наставничества. Очень досконально объясняют суть работы, показывают, что делать, обучают. Здорово, что работа не монотонная, а комбинированная: занимаешься не только бумажной офисной работой, но при этом выезжаешь на комиссии, в суд. Такая смена деятельности и разгружает, и заряжает», — поделился Владислав Владимиров, принятый в компанию на должность юрисконсульта 1 категории в сектор сопровождения основной деятельности и судебной работы.
В УСТЭК развита система наставничества. Если у нового сотрудника недостаточно профессионального опыта или знаний на период испытательного срока, за ним закрепляется наставник из числа квалифицированного персонала, который помогает новичку как можно успешнее адаптироваться к новому рабочему месту и должностным обязанностям.
В эксплуатационном районе №2 (Восточный административный округ) к работе приступил слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 4 разряда Владислав Почкин.
«В Тюмень я переехал из Санкт-Петербурга, где 2,5 года работал на теплосетях. УСТЭК я выбрал, потому что захотел продолжить работу в сфере теплоснабжения. Моя работа заключается в отключении и замене трубопровода, монтаже и демонтаже на участке. За две недели работы меня удивило количество выданной спецодежды, она хорошая и её действительно много: и каска, и жилетка, и костюм, и теплые вещи, и летние, и сапоги три пары. В других компаниях такого не было. В любой работе главное сохранять спокойствие и подходить с „чистой головой“. Очень важно соблюдение техники безопасности», — отметил Владислав Почкин.
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