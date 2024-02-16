Тюменцы обращаются в депутатские приемные по вопросам жизнедеятельности города

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В частности, жители дома №109 по ул. Волгоградской сообщили Екатерине Вешкурцевой о необходимости очистить хоккейный корт от снега. После ходатайства депутата корт в кратчайшие сроки привели в порядок.
В одной из квартир дома №12 по ул. Елизарова произошел пожар, с которым справились огнеборцы. В процессе тушения на тротуаре и вблизи остановки «Детский сад №100» образовалась наледь, препятствующая удобному и безопасному движению пешеходов. Антон Терехин обратился к директору обслуживающей организации. Уже на следующий день спецтехника вывезла скопившийся снег и лед.
На встрече с Александром Григорьевым горожане предложили запретить парковку грузовых транспортных средств в районе многоквартирных домов №57 — 61 по ул. Монтажников и организовать съезд для разгрузки светофорного объекта на пересечении ул. Николая Ростовцева и Монтажников. Депутат инициировал рассмотрение вопросов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По просьбам моих избирателей приняты положительные решения, чем я остался доволен, — сказал Александр Вольдемарович.
При содействии Георгия Муратова в Матмасах вблизи мечети им. Абу Бакра ас-Сиддика наладили уличное освещение. Внимание на проблему обратили прихожане мечети.
К решению вопроса сразу подключился руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин. Освещение улиц микрорайона наладили. От себя и жителей выражаю коллегам признательность, — прокомментировал депутат.
На контейнерной площадке домов № 17, 17а и 23 по ул. Широтной установили ограждение. С такой просьбой обратились местные жители к депутату городской Думы Александру Захарову. Без ограждений в ветреную погоду мусор разносился по территориям близлежащих домов и детской площадке.
Народные избранники с готовностью участвуют в благотворительной деятельности. Виктор Корчагин передал подарки воспитанникам центра для несовершеннолетних «Семья». Андрей Потапов закупил десять бензопил и необходимые средства для работы оборудования бойцам одного из тюменских подразделений, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Депутат Николай Ремезков помог супругам — пенсионерам-инвалидам II и III групп, — оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и предоставил им продуктовый набор.
Самостоятельно семья не может справиться с долговыми обязательствами перед кредитными учреждениями. В случае необходимости супругам будет оказано консультирование и сопровождение для прохождения процесса внесудебного банкротства, — отметил народный избранник.
Личный прием председателя Тюменской городской Думы Светланы Ивановой посетил руководитель Федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области Виктор Погорелов. Он спросил о возможности оказания помощи сборной команде для участия на соревнованиях на Кубок России в танцах на колясках, который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле. Решение о поддержке было оперативно принято. Силами депутатов Тюменской городской Думы спортсмены смогут принять участие в состязаниях.
Некоторым жителям удается помочь сразу, дать совет и консультацию, по другим вопросам проводится более длительная работа. Но тем ценнее результат и приятнее видеть, что ситуация разрешилась, — подчеркнула Светлана Иванова.