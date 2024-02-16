Тюменцы обращаются в депутатские приемные по вопросам жизнедеятельности города

В одной из квартир дома №12 по ул. Елизарова произошел пожар, с которым справились огнеборцы. В процессе тушения на тротуаре и вблизи остановки «Детский сад №100» образовалась наледь, препятствующая удобному и безопасному движению пешеходов. Антон Терехин обратился к директору обслуживающей организации. Уже на следующий день спецтехника вывезла скопившийся снег и лед.