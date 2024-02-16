«Страна Девелопмент» пригласила партнеров из Урала и Сибири на свои объекты

«Страна» приглашает всех заинтересованных в сотрудничестве к совместной работе на объектах застройщика. Кстати, в Тюмени, по данным Единого Ресурса Застройщиков, «Страна Девелопмент» — лидер по объемам текущего строительства и вводу жилья. В столице Урала — в Екатеринбурге — у девелопера не только реализуются два проекта, но и готовятся новые. В 2024 году компания планирует запуск проектов в Новосибирске.