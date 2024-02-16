«Страна Девелопмент» пригласила партнеров из Урала и Сибири на свои объекты

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Published Сегодня, 07:35
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«Страна» приглашает всех заинтересованных в сотрудничестве к совместной работе на объектах застройщика. Кстати, в Тюмени, по данным Единого Ресурса Застройщиков, «Страна Девелопмент» — лидер по объемам текущего строительства и вводу жилья. В столице Урала — в Екатеринбурге — у девелопера не только реализуются два проекта, но и готовятся новые. В 2024 году компания планирует запуск проектов в Новосибирске.
Более 300 организаций из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России уже стали партнерами «Страны Девелопмент». Последняя встреча состоялась в рамках форума-выставки «Сибирская строительная неделя», где представители застройщика рассказали, что благодаря собственной электронной тендерной площадке застройщика — порталу партнеров — участие в тендерах «Страны» максимально простое и удобное. Регистрация на портале занимает всего 5 минут, далее партнер получает полный доступ к функционалу ресурса.
После подписания договора взаимодействие продолжается через портал АС «Строитель», который также является внутренней разработкой ГК «Страна Девелопмент». Автоматизированная система позволяет контролировать и фиксировать все этапы и объемы работ на объекте. Два модуля синхронизируются между собой, благодаря чему нет необходимости в повторной регистрации и заполнении документов.
Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. На рынке недвижимости компания находится с 2006 года. За 17 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании — 5 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». strana.com.