По распоряжению губернатора в Ишиме капитально отремонтируют школу-интернат

Также в Тюменской области до 2026 года планируется возвести почти три десятка школ. На строительство, ремонт, реконструкцию образовательных учреждений из бюджета региона в течение трех ближайших лет будет потрачено около 28 миллиардов рублей, в том числе более 7,6 миллиардов в 2024 году.