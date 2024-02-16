По распоряжению губернатора в Ишиме капитально отремонтируют школу-интернат

Posted 16 февраля, 13:02
Published 16 февраля, 13:02
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Глава региона отметил, что здание постройки 1966 года уже давно нуждается в реконструкции. В настоящее время воспитанники живут и учатся в интернате, в школе занятия не ведутся.
Также будут выделены деньги на ремонт второго корпуса школы №22 в Тюмени.
«Оба проекта реализуем на средства областного и федерального бюджетов. Работу ведем в рамках поручений президента России. Обновленные здания в Ишиме и Тюмени планируем вновь открыть к 1 сентября 2025 года», — пояснил губернатор.
Всего с 2022 года в регионе было капитально отремонтировано более 60 школ.
Также в Тюменской области до 2026 года планируется возвести почти три десятка школ. На строительство, ремонт, реконструкцию образовательных учреждений из бюджета региона в течение трех ближайших лет будет потрачено около 28 миллиардов рублей, в том числе более 7,6 миллиардов в 2024 году.
Отметим, по результатам 2023 года Тюменская область вошла в топ субъектов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на более чем 4,2 тысячи мест.