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Posted 15 февраля, 05:12

Published 15 февраля, 05:12

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Новую школу в Тюмени на 1100 учеников построят к концу 2024 года

Новую школу в Тюмени на 1100 учеников построят к концу 2024 года

15 февраля 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Тюмени на улице Ненецкой по нацпроекту «Образование» строится школа на 1101 мест. Накануне объект проинспектировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Проектирование и строительство ведет одна компания — «Стройимпульс», договор с которой был заключен почти год назад. Подрядчик взял на себя обязательства возвести школу «под ключ».

«Объект типовой. Мы понимаем задачи и сроки, которые перед нами стоят. Поэтому так постепенно, поэтапно строители переходят к новым видам работ, чтобы до конца текущего года ввести объект в эксплуатацию», — прокомментировал Павел Перевалов.

Подрядная организация заканчивает кирпичную кладку первого блока, выполняются работы по устройству кровли из ПВХ-мембраны. Каменщики активно возводят стены второго блока и административного корпуса. Ведётся монтаж окон и инженерных систем. По временной схеме запущено отопление.

«Постепенно готовимся к выполнению черновых отделочных работ: устройству стяжки и штукатурным работам. На сегодняшний день на стройплощадке работает порядка 100 человек и 8 единиц техники», — подчеркнул главный инженер предприятия Вадим Ярмухаметов.

За основу проекта принята типовая блочная структура здания. Административный корпус объединяет блок начального звена с корпусом для средних и старших классов. В нём разместятся обеденный зал на 550 посадочных мест с пищеблоком, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, классы дополнительных занятий и технические помещения. Общая площадь здания составит более 21 тыс. кв. метров.

Данный проект будет использован при строительстве школ в р. п. Винзили и с. Мальково Тюменского района и школы в мкр. «Ямальский-1» г. Тюмени.

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