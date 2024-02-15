Новую школу в Тюмени на 1100 учеников построят к концу 2024 года

Posted 15 февраля, 05:12
Published 15 февраля, 05:12
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Проектирование и строительство ведет одна компания — «Стройимпульс», договор с которой был заключен почти год назад. Подрядчик взял на себя обязательства возвести школу «под ключ».
«Объект типовой. Мы понимаем задачи и сроки, которые перед нами стоят. Поэтому так постепенно, поэтапно строители переходят к новым видам работ, чтобы до конца текущего года ввести объект в эксплуатацию», — прокомментировал Павел Перевалов.
Подрядная организация заканчивает кирпичную кладку первого блока, выполняются работы по устройству кровли из ПВХ-мембраны. Каменщики активно возводят стены второго блока и административного корпуса. Ведётся монтаж окон и инженерных систем. По временной схеме запущено отопление.
«Постепенно готовимся к выполнению черновых отделочных работ: устройству стяжки и штукатурным работам. На сегодняшний день на стройплощадке работает порядка 100 человек и 8 единиц техники», — подчеркнул главный инженер предприятия Вадим Ярмухаметов.
За основу проекта принята типовая блочная структура здания. Административный корпус объединяет блок начального звена с корпусом для средних и старших классов. В нём разместятся обеденный зал на 550 посадочных мест с пищеблоком, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, классы дополнительных занятий и технические помещения. Общая площадь здания составит более 21 тыс. кв. метров.
Данный проект будет использован при строительстве школ в р. п. Винзили и с. Мальково Тюменского района и школы в мкр. «Ямальский-1» г. Тюмени.