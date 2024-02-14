Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Казахстаном

Posted 14 февраля, 12:09
Published 14 февраля, 12:09
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Республика Казахстан — основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ, отметил Александр Моор. Товарооборот с Казахстаном за девять месяцев 2023 года увеличился почти в полтора раза. По мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста.
«Между Тюменской областью и акиматами Казахстана заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе, деловых контактов с предприятиями Казахстана. В прошлом году с инициативной о подписании соглашения о сотрудничестве выступил акимат Акмолинской области. Мы поддержали это предложение», — напомнил глава региона.
Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска «Казанское». Запланированы работы по его модернизации.
«При этом важно, чтобы расширение дорожных полос проводилось и со стороны Республики Казахстан. Это поможет избежать заторов при переезде через границы», — обратился к Генеральному консулу Александр Моор.
Жарас Мамутбеков пригласил представителей деловых кругов Тюменской области принять участие в Казахстанско-российском бизнес-форуме, который Посольство Республики Казахстан в РФ планирует провести в 2024 году, а тюменских спортсменов — на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года.
Глава региона и высокопоставленный казахский дипломат обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм.
Во встрече приняли участие Почетный консул Республики Казахстан в Тюмени (консульский округ — Тюменская область) Владислав Квасов и руководитель региональной Национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.