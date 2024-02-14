Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Казахстаном

«Между Тюменской областью и акиматами Казахстана заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе, деловых контактов с предприятиями Казахстана. В прошлом году с инициативной о подписании соглашения о сотрудничестве выступил акимат Акмолинской области. Мы поддержали это предложение», — напомнил глава региона.