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Posted 14 февраля, 12:09

Published 14 февраля, 12:09

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Казахстаном

Тюменская область планирует развивать сотрудничество с Казахстаном

14 февраля 2024, 12:09
Фото: nashgorod.ru
Развитие и укрепление отношений с Казахстаном является одним из приоритетов для правительства Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор на встрече с генконсулом Республики в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Республика Казахстан — основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ, отметил Александр Моор. Товарооборот с Казахстаном за девять месяцев 2023 года увеличился почти в полтора раза. По мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста.

«Между Тюменской областью и акиматами Казахстана заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе, деловых контактов с предприятиями Казахстана. В прошлом году с инициативной о подписании соглашения о сотрудничестве выступил акимат Акмолинской области. Мы поддержали это предложение», — напомнил глава региона.

Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска «Казанское». Запланированы работы по его модернизации.

«При этом важно, чтобы расширение дорожных полос проводилось и со стороны Республики Казахстан. Это поможет избежать заторов при переезде через границы», — обратился к Генеральному консулу Александр Моор.

Жарас Мамутбеков пригласил представителей деловых кругов Тюменской области принять участие в Казахстанско-российском бизнес-форуме, который Посольство Республики Казахстан в РФ планирует провести в 2024 году, а тюменских спортсменов — на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года.

Глава региона и высокопоставленный казахский дипломат обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм.

Во встрече приняли участие Почетный консул Республики Казахстан в Тюмени (консульский округ — Тюменская область) Владислав Квасов и руководитель региональной Национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

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