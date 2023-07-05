Тюменский электротрактор будут поставлять в Эфиопию и Иран

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Его разработали в ООО «Ермак индастриз», сообщает Вслух.ру.
«Идея проекта „Ермак“ — возрождение машиностроения в России. Создание электротрактора, который смог бы работать как в сельской, так и в городской среде. Это универсальный продукт, дающий широкие возможности применения», — отметил представитель компании ООО «Ермак индастриз».
Его двигатель заряжается от розетки. Заряда хватает на два дня. Сам трактор удалось собрать из отечественных деталей (кроме электродвигателя). Техникой уже заинтересовались в Эфиопии, Южной Америке, Иране и Ираке.