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Тюменский электротрактор будут поставлять в Эфиопию и Иран

5 июля 2023, 17:24

В Тюмени презентовали экотрактор «Ермак», который будут поставлять в Эфиопию и Иран

В областной столице 5 июля на площади Конституции перед администрацией Ленинского округа презентовали электротрактор.
Фото: Вслух.ру

Его разработали в ООО «Ермак индастриз», сообщает Вслух.ру.

«Идея проекта „Ермак“ — возрождение машиностроения в России. Создание электротрактора, который смог бы работать как в сельской, так и в городской среде. Это универсальный продукт, дающий широкие возможности применения», — отметил представитель компании ООО «Ермак индастриз».

Его двигатель заряжается от розетки. Заряда хватает на два дня. Сам трактор удалось собрать из отечественных деталей (кроме электродвигателя). Техникой уже заинтересовались в Эфиопии, Южной Америке, Иране и Ираке.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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