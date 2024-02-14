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«Росводоканал» Тюмень проектирует еще одну экологичную сливную станцию

«Росводоканал» Тюмень проектирует еще одну экологичную сливную станцию

14 февраля 2024, 04:20
Фото: Росводоканал Тюмень
Тюменский водоканал приступил к проектированию канализационной насосной станции с точкой слива в районе села Каменка. Сливная станция будет работать для жителей сел Каменка, Кулаково, ближайших деревень и поселков.

Производительность сливной станции — 1184 кубометра сточных вод в сутки. Здесь будут оборудованы посты для слива четырёх машин-ассенизаторов одновременно.

«Администрацией Тюменского района перед нами поставлена задача построить сливные станции во всех направлениях муниципального образования. Строительство ведется на выделенных земельных участках с соблюдением всех требований СанПиН. На объектах мы создаем условия для удобства работы предпринимателей. После ввода в эксплуатацию каждой новой станции фиксируем увеличение приёма стоков. Из этого можно сделать вывод, что до открытия сливной нечистоты сливались в природу», — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

На насосной станции предусмотрена качественная вентиляция с фильтрами воздуха и сороудерживающий комплекс. Все принятые стоки по подземным коммуникациям будут перекачиваться на городские очистные сооружения канализации, где пройдут глубокую очистку.

Начать строительство КНС с сточкой слива «Росводоканал Тюмень» планирует уже в этом году. Аналогичный объект введен в эксплуатацию вблизи села Успенка. В ближайшее время подобные станции будут построены в Винзилях, Богандинском, Боровском и Мальково.

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#Общество#Новости тюмени#Экология#Росводоканал#ООО «Росводоканал»#Любовь Селезнева
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