«Росводоканал» Тюмень проектирует еще одну экологичную сливную станцию

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Производительность сливной станции — 1184 кубометра сточных вод в сутки. Здесь будут оборудованы посты для слива четырёх машин-ассенизаторов одновременно.
«Администрацией Тюменского района перед нами поставлена задача построить сливные станции во всех направлениях муниципального образования. Строительство ведется на выделенных земельных участках с соблюдением всех требований СанПиН. На объектах мы создаем условия для удобства работы предпринимателей. После ввода в эксплуатацию каждой новой станции фиксируем увеличение приёма стоков. Из этого можно сделать вывод, что до открытия сливной нечистоты сливались в природу», — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
На насосной станции предусмотрена качественная вентиляция с фильтрами воздуха и сороудерживающий комплекс. Все принятые стоки по подземным коммуникациям будут перекачиваться на городские очистные сооружения канализации, где пройдут глубокую очистку.
Начать строительство КНС с сточкой слива «Росводоканал Тюмень» планирует уже в этом году. Аналогичный объект введен в эксплуатацию вблизи села Успенка. В ближайшее время подобные станции будут построены в Винзилях, Богандинском, Боровском и Мальково.