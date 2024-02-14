«Росводоканал» Тюмень проектирует еще одну экологичную сливную станцию

Начать строительство КНС с сточкой слива «Росводоканал Тюмень» планирует уже в этом году. Аналогичный объект введен в эксплуатацию вблизи села Успенка. В ближайшее время подобные станции будут построены в Винзилях, Богандинском, Боровском и Мальково.