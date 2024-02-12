Победители международного конкурса «Симфония Ямала» получили по 1 млн рублей

Скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй стали обладателями Гран-при первого международного конкурса академического музыкального искусства «Симфония Ямала». Каждый из них получит премию в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.