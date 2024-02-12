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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Победители международного конкурса «Симфония Ямала» получили по 1 млн рублей

Победители международного конкурса «Симфония Ямала» получили по 1 млн рублей

12 февраля 2024, 07:18
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО назвал событие уникальным для региона.

Скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй стали обладателями Гран-при первого международного конкурса академического музыкального искусства «Симфония Ямала». Каждый из них получит премию в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Ранее 13 участников конкурса из России, КНР и Франции стали призерами по номинациям. Они удостоились премий в размере 300, 400 и 500 тысяч рублей.

«Симфония Ямала» — это уникальное событие для нашего региона. Я благодарю всех, кто приложил усилия к тому, чтобы конкурс состоялся и прошел на таком уровне. У меня много раз спрашивают, что будет дальше. С большим удовольствием сообщаю, что конкурс станет традиционным, и мы будем его проводить раз в два года, — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В течение четырех дней, когда длились конкурсные мероприятия, зрители из 30 стран благодаря организованным трансляциям концертов смогли насладиться мастерством исполнителей. Их посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.

«Симфония Ямала» — музыкальный конкурс, которые впервые прошел на территории Арктической зоны. На очном этапе он собрал 15 исполнителей из России, Китая и Франции. Организатором выступило правительство ЯНАО при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

#Общество#Россия#Конкурсы#Губернатор#Музыка#Франция#Китай#Победители#Дмитрий Артюхов#Зрители#Правительство ЯНАО
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