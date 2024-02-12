Победители международного конкурса «Симфония Ямала» получили по 1 млн рублей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй стали обладателями Гран-при первого международного конкурса академического музыкального искусства «Симфония Ямала». Каждый из них получит премию в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Ранее 13 участников конкурса из России, КНР и Франции стали призерами по номинациям. Они удостоились премий в размере 300, 400 и 500 тысяч рублей.
«Симфония Ямала» — это уникальное событие для нашего региона. Я благодарю всех, кто приложил усилия к тому, чтобы конкурс состоялся и прошел на таком уровне. У меня много раз спрашивают, что будет дальше. С большим удовольствием сообщаю, что конкурс станет традиционным, и мы будем его проводить раз в два года, — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
В течение четырех дней, когда длились конкурсные мероприятия, зрители из 30 стран благодаря организованным трансляциям концертов смогли насладиться мастерством исполнителей. Их посмотрели более 1,5 миллиона зрителей.
«Симфония Ямала» — музыкальный конкурс, которые впервые прошел на территории Арктической зоны. На очном этапе он собрал 15 исполнителей из России, Китая и Франции. Организатором выступило правительство ЯНАО при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.