Депутаты приняли участие в массовом празднике «Лыжня России»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
На торжественном открытии лыжных стартов председатель городской Думы Светлана Иванова приветствовала участников и гостей соревнований от имени всего депутатского корпуса.
Отрадно и символично, что в Год Семьи на спортивные состязания приходят представители всех поколений тюменцев — бабушки, дедушки, мамы, папы, а самое главное — наше подрастающее поколение, — сказала Светлана Владимировна. — Ведь спорт — это не только соревнования в силе и ловкости. Это еще и настоящая дружба, командный дух, сплочение.
В церемонии открытия праздника «Лыжня России» и последующем лыжном забеге приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В этот день на старты вышли более пяти тысяч жителей нашего города, и в их числе — депутаты Тюменской городской Думы.
Сегодня мне вспомнились лозунги нашей юности: «О спорт, ты — мир», «Побеждать — это жить спортом» и другие, такие же мудрые и позитивные фразы, — отметил депутат Андрей Голоус. — Считаю, что спортивные праздники, подобные сегодняшнему, должны проводиться как можно чаще.
Лыжная гонка традиционно состоялась на базе ГАУ Северного Зауралья.
Каждый год мы с волнением ждем этого события и стараемся, чтобы и участникам, и зрителям спортивного праздника было у нас комфортно и удобно. Благодарим организаторов за доверие и ждем в следующем году, — сказала депутат, ректор университета Елена Бойко.
Лыжные забеги в этот день состоялись не только в Тюмени, но и в других городах нашей области — Тобольске и Ишиме, а также в Тюменском районе.