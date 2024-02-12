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Депутаты приняли участие в массовом празднике «Лыжня России»

Депутаты приняли участие в массовом празднике «Лыжня России»

12 февраля 2024, 10:11
Фото: Тюменская городская Дума
В Тюмени состоялось масштабное спортивное мероприятие года — Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Областная столица впервые приняла этот грандиозный спортивный праздник 15 лет назад, и ежегодно его посещают тысячи тюменцев.

На торжественном открытии лыжных стартов председатель городской Думы Светлана Иванова приветствовала участников и гостей соревнований от имени всего депутатского корпуса.

Отрадно и символично, что в Год Семьи на спортивные состязания приходят представители всех поколений тюменцев — бабушки, дедушки, мамы, папы, а самое главное — наше подрастающее поколение, — сказала Светлана Владимировна. — Ведь спорт — это не только соревнования в силе и ловкости. Это еще и настоящая дружба, командный дух, сплочение.

В церемонии открытия праздника «Лыжня России» и последующем лыжном забеге приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В этот день на старты вышли более пяти тысяч жителей нашего города, и в их числе — депутаты Тюменской городской Думы.

Сегодня мне вспомнились лозунги нашей юности: «О спорт, ты — мир», «Побеждать — это жить спортом» и другие, такие же мудрые и позитивные фразы, — отметил депутат Андрей Голоус. — Считаю, что спортивные праздники, подобные сегодняшнему, должны проводиться как можно чаще.

Лыжная гонка традиционно состоялась на базе ГАУ Северного Зауралья.

Каждый год мы с волнением ждем этого события и стараемся, чтобы и участникам, и зрителям спортивного праздника было у нас комфортно и удобно. Благодарим организаторов за доверие и ждем в следующем году, — сказала депутат, ректор университета Елена Бойко.

Лыжные забеги в этот день состоялись не только в Тюмени, но и в других городах нашей области — Тобольске и Ишиме, а также в Тюменском районе.

#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Депутаты#Тюменская городская Дума#Городская Дума#Андрей Голоус#Лыжня России#Светлана Иванова#Мероприятие#Анастасия Имамахметова
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