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Posted 9 февраля, 14:42

Published 9 февраля, 14:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

На 44% выросло число онлайн-заявлений в образовательные организации от тюменцев

На 44% выросло число онлайн-заявлений в образовательные организации от тюменцев

9 февраля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
За год в Тюменской области на 44% выросло количество онлайн-заявлений в образовательные организации. Жители региона дистанционно подают заявления на зачисление ребенка в детсады, школы, секции и кружки. Сообщает пресс-служба областного правительства.

В Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить в райцентр или город, чтобы подать заявление или получить справку.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».

Так, Тюменская область сегодня входит в число регионов, где на всех уровнях образования внедрены информационные системы: все дошкольные учреждения обрабатывают заявления в подсистеме «Электронный детский сад», электронные журналы и дневники ведутся всеми школами Тюменской области в подсистеме «Электронная школа», информация обо всех кружках и секциях размещается на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области, а в учреждениях среднего профессионального образования внедрена подсистема «Электронный колледж».

По этой причине и запись в образовательные учреждения через портал госуслуг становится популярнее с каждым годом.

Так, в 2023 году количество электронных заявлений в детский сад стало на 10% больше, в кружки и секции — на 26% больше, в школы в электронном виде направили в 1,5 раза больше заявлений, и самый впечатляющий рост в 2023 году произошел по услуге «Запись в колледж», на которую в электронном виде направили в 2,5 раза заявлений больше, чем годом ранее. Общий прирост по всей региональной информационной системе образования составил 44,6%.

Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ: экономия времени, доступ для тех, кто не может прийти лично, отсутствие очередей, получение всеобъемлющей информации по интересующей теме, исключение человеческого фактора и др.

Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи. Узнать подробнее о регистрации на портале и подтверждении учетной записи можно по этой ссылке.

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации
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