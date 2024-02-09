На 44% выросло число онлайн-заявлений в образовательные организации от тюменцев

Так, в 2023 году количество электронных заявлений в детский сад стало на 10% больше, в кружки и секции — на 26% больше, в школы в электронном виде направили в 1,5 раза больше заявлений, и самый впечатляющий рост в 2023 году произошел по услуге «Запись в колледж», на которую в электронном виде направили в 2,5 раза заявлений больше, чем годом ранее. Общий прирост по всей региональной информационной системе образования составил 44,6%.