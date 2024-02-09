На 44% выросло число онлайн-заявлений в образовательные организации от тюменцев

Posted 9 февраля, 14:42
Published 9 февраля, 14:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить в райцентр или город, чтобы подать заявление или получить справку.
Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».
Так, Тюменская область сегодня входит в число регионов, где на всех уровнях образования внедрены информационные системы: все дошкольные учреждения обрабатывают заявления в подсистеме «Электронный детский сад», электронные журналы и дневники ведутся всеми школами Тюменской области в подсистеме «Электронная школа», информация обо всех кружках и секциях размещается на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области, а в учреждениях среднего профессионального образования внедрена подсистема «Электронный колледж».
По этой причине и запись в образовательные учреждения через портал госуслуг становится популярнее с каждым годом.
Так, в 2023 году количество электронных заявлений в детский сад стало на 10% больше, в кружки и секции — на 26% больше, в школы в электронном виде направили в 1,5 раза больше заявлений, и самый впечатляющий рост в 2023 году произошел по услуге «Запись в колледж», на которую в электронном виде направили в 2,5 раза заявлений больше, чем годом ранее. Общий прирост по всей региональной информационной системе образования составил 44,6%.
Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ: экономия времени, доступ для тех, кто не может прийти лично, отсутствие очередей, получение всеобъемлющей информации по интересующей теме, исключение человеческого фактора и др.
Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи. Узнать подробнее о регистрации на портале и подтверждении учетной записи можно по этой ссылке.