В 2023 году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров и услуг на 7 млрд рублей

По мнению Александра Исаевича, главы Корпорации МСП, распространение 25%-ной квоты на закупки у компаний МСП на самозанятых обеспечило им больший доступ к участию в закупках госкомпаний в соответствии с 223-ФЗ. Списки поставщиков крупнейших заказчиков уже не первый год расширяются за счет самозанятых. Помимо этого, увеличиваются и объемы закупок, которые в 2023 году выросли более чем на 100% по сравнению с предшествующим годом. Чтобы мотивировать самозанятых поставщиков товаров и услуг к работе с госкомпаниями, в Корпорации МСП постоянно проводятся семинары, где можно узнать о всевозможных аспектах участия в закупках.