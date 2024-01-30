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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В 2023 году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров и услуг на 7 млрд рублей

В 2023 году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров и услуг на 7 млрд рублей

30 января 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году самозанятые в соответствии с 223-ФЗ предоставили крупным госкомпаниям товаров и услуг на рекордную сумму — 7,2 млрд рублей. Таким образом, был зафиксирован более чем двукратный рост по сравнению с предшествующим годом.

Восемь тысяч физлиц, осуществляющих деятельность в режиме налога на профессиональный доход, выступили поставщиками государственных компаний, пишет iz.ru.

Согласно информации, озвученной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, в 2022 году в России действовало только 4,5 тысячи таких предпринимателей. Следует заметить, что Корпорация МСП обеспечивает соблюдение государственными компаниями 25%-ной правительственной квоты на закупки у компаний сегмента МСП и самозанятых.

За 2019–2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых подписали 23 тысячи договоров в соответствии с 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей.

Крупнейшие заказчики заключили больше всего договоров с самозанятыми в сегменте вспомогательных услуг финансовых посредников и страховщиков, где было подписано договоров на сумму 1,32 млрд рублей, а также рекламных услуг и услуг по анализу рыночной конъюнктуры — 0,99 млрд. Чуть меньше договоров заключили в сфере творчества, искусства и развлечений — на 0,56 млрд, профессиональных, научных и технических услуг — на 0,51 млрд и в сфере телекоммуникаций — на 0,41 млрд рублей.

Самый высокий прирост объема закупок в прошлом году по сравнению с показателем 2022 года также продемонстрировала сфера вспомогательных услуг в области финансового посредничества и страхования. Здесь был зафиксирован рост в 1272 раза. Следующими по списку идут профессиональные, научные и технические услуги, где увеличение объема закупок составило 7,5 раза, затем следуют услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза) и в сфере телекоммуникаций — с ростом в 2,5 раза.

По мнению Александра Исаевича, главы Корпорации МСП, распространение 25%-ной квоты на закупки у компаний МСП на самозанятых обеспечило им больший доступ к участию в закупках госкомпаний в соответствии с 223-ФЗ. Списки поставщиков крупнейших заказчиков уже не первый год расширяются за счет самозанятых. Помимо этого, увеличиваются и объемы закупок, которые в 2023 году выросли более чем на 100% по сравнению с предшествующим годом. Чтобы мотивировать самозанятых поставщиков товаров и услуг к работе с госкомпаниями, в Корпорации МСП постоянно проводятся семинары, где можно узнать о всевозможных аспектах участия в закупках.

Среди российских регионов, лидирующих по закупкам у самозанятых, в 2023 году первой стала Москва, где заключили договоров на сумму, превышающую 1,82 млрд рублей. Следом идут Краснодарский край и Подмосковье с 0,7 млрд и 0,59 млрд соответственно, затем следует Санкт-Петербург с 0,31 млрд и Курская область с 0,29 млрд рублей.

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