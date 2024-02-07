На Ямале открыли первый международный конкурс музыкантов, который собрал звезд

В состав жюри вошли выдающиеся профессора консерваторий мира, влиятельные исполнители классической музыки из России и зарубежных стран. Среди них Валерий Пясецкий, Павел Милюков, Борис Андрианов, Александр Рамм, Борислав Струлев. В числе иностранцев — Максим Могилевский из Бельгии, Франц Юстус из Германии, Кобаяши Хидеко из Японии, Лоренц Настурика-Гершовичи из Финляндии, Геза-Хоссу Легоцкий из Швейцарии, Хуан Чэньсин из Китая, Джейсон Го из США. Возглавил состав жюри народный артист России Денис Мацуев.