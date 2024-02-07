nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

На Ямале открыли первый международный конкурс музыкантов, который собрал звезд

На Ямале открыли первый международный конкурс музыкантов, который собрал звезд

7 февраля 2024, 10:45
Фото: социальные сети Дмитрия Артюхова
В состав жюри вошли выдающиеся исполнители.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и знаменитый музыкант Денис Мацуев 6 февраля официально дали старт первому международному конкурсу «Симфония Ямала». Сегодня, 7 февраля, начинается этап сольных прослушиваний.

В состав жюри вошли выдающиеся профессора консерваторий мира, влиятельные исполнители классической музыки из России и зарубежных стран. Среди них Валерий Пясецкий, Павел Милюков, Борис Андрианов, Александр Рамм, Борислав Струлев. В числе иностранцев — Максим Могилевский из Бельгии, Франц Юстус из Германии, Кобаяши Хидеко из Японии, Лоренц Настурика-Гершовичи из Финляндии, Геза-Хоссу Легоцкий из Швейцарии, Хуан Чэньсин из Китая, Джейсон Го из США. Возглавил состав жюри народный артист России Денис Мацуев.

Фото: социальные сети Дмитрия Артюхова

Конкурсная программа продлится четыре дня. А с 8 по 10 февраля состоятся туры, в ходе которых музыканты выступят в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. Всего на сцену выйдут 15 исполнителей из России, Китая и Франции.

Сильнейшие музыканты мира, победители престижных международных соревнований приехали к нам покорить новую вершину. Проникнуться игрой виртуозов может каждый — транслируем выступления онлайн. Такой масштабный конкурс проходит в Российской Арктике впервые. Благодарю нашего друга, маэстро Дениса Мацуева, Президентский фонд культурных инициатив и министерство культуры России за поддержку идеи, — отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что в ЯНАО каждый шестой ребенок занимается музыкой. И «Симфония Ямала» — это еще одна возможность пообщаться с лучшими и вдохновиться на новые победы.

Мне приятно, что конкурс вызвал настолько большой интерес и со стороны прославленных мэтров из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников. Можно с полной уверенностью сказать, что новый формат конкурса востребован, а желание узнать Ямал и посетить это место силы — велико, — заявил Денис Мацуев.

Лауреаты первой «Симфонии Ямала» получат премии от 300 до 500 тысяч человек. А обладатель Гран-при — 1 миллион рублей. Посмотреть выступления сильнейших музыкантов можно в режиме онлайн.

#Общество#Россия#Иностранцы#Музыка#Музыканты#Китай#Классическая музыка#Денис Мацуев#Лауреаты#Музыкальный конкурс#Дмитрий Артюхов
Подпишитесь
Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
Сегодня, 09:25
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Сегодня, 10:35
«Настоящая царевна»: в Тюмени родилась девочка весом почти шесть килограммов
Сегодня, 07:29
Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
Сегодня, 09:08
«Фаза началась»: тюменский миллионер прогнозирует снижение цен на недвижимость
Сегодня, 05:43
Тюменцам рассказали, какие профессии не устареют в ближайшие 30 лет
Сегодня, 11:05