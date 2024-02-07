На Ямале открыли первый международный конкурс музыкантов, который собрал звезд

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и знаменитый музыкант Денис Мацуев 6 февраля официально дали старт первому международному конкурсу «Симфония Ямала». Сегодня, 7 февраля, начинается этап сольных прослушиваний.
В состав жюри вошли выдающиеся профессора консерваторий мира, влиятельные исполнители классической музыки из России и зарубежных стран. Среди них Валерий Пясецкий, Павел Милюков, Борис Андрианов, Александр Рамм, Борислав Струлев. В числе иностранцев — Максим Могилевский из Бельгии, Франц Юстус из Германии, Кобаяши Хидеко из Японии, Лоренц Настурика-Гершовичи из Финляндии, Геза-Хоссу Легоцкий из Швейцарии, Хуан Чэньсин из Китая, Джейсон Го из США. Возглавил состав жюри народный артист России Денис Мацуев.
Конкурсная программа продлится четыре дня. А с 8 по 10 февраля состоятся туры, в ходе которых музыканты выступят в сопровождении Московского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. Всего на сцену выйдут 15 исполнителей из России, Китая и Франции.
Сильнейшие музыканты мира, победители престижных международных соревнований приехали к нам покорить новую вершину. Проникнуться игрой виртуозов может каждый — транслируем выступления онлайн. Такой масштабный конкурс проходит в Российской Арктике впервые. Благодарю нашего друга, маэстро Дениса Мацуева, Президентский фонд культурных инициатив и министерство культуры России за поддержку идеи, — отметил губернатор Дмитрий Артюхов.
Он добавил, что в ЯНАО каждый шестой ребенок занимается музыкой. И «Симфония Ямала» — это еще одна возможность пообщаться с лучшими и вдохновиться на новые победы.
Мне приятно, что конкурс вызвал настолько большой интерес и со стороны прославленных мэтров из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников. Можно с полной уверенностью сказать, что новый формат конкурса востребован, а желание узнать Ямал и посетить это место силы — велико, — заявил Денис Мацуев.
Лауреаты первой «Симфонии Ямала» получат премии от 300 до 500 тысяч человек. А обладатель Гран-при — 1 миллион рублей. Посмотреть выступления сильнейших музыкантов можно в режиме онлайн.