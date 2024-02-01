Жители тюменского поселка наблюдали перевернутую радугу. ФОТО

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
«29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше», — рассказал местный житель Ura.ru.
Перевернутой дугой обычно называют зенитную дугу — разновидность гало, во время которого вокруг Солнца или Луны наблюдается свечение в форме круга.
«Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области заметили большое стадо косуль. На видео насчитывается более ста особей.