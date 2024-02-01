«Буду блистательно комментировать»: Дмитрий Губерниев едет в Тюмень

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
О скором визите комментатор сообщил в Телеграм-канале «Реальный Губер».
«А я еду в Тюмень совершенно блистательно комментировать лыжи! И когда нет биатлона, с удовольствием переключаюсь на лыжные гонки! В субботу и воскресенье сольемся в эфирном экстазе с Александром Легковым», — написал Губерниев.
Тюменцы с нетерпением ждут знаменитого комментатора.
«Добро пожаловать к нам в Тюмень! Мы вас любим, Дмитрий», — пишет девушка с ником Dama.
Некоторые комментаторы даже предлагают помощь Губерниеву.
«Дмитрий, вас встретить в аэропорту? Наконец-то вы будете снова в Тюмени, я так по вам соскучился», — пишет фанат телеведущего Марат.
Отметили тюменцы и профессионализм Губерниева.
«Лыжи прекрасны, будем ждать. Два профи эфира будут выводить зрителей на эмоции, ибо только они способны это сделать. И нам это нравится», — Пишет Юлия Торгонская.
3 февраля состоятся женский и мужской спринт в классическом стиле, 4 февраля — женские и мужские индивидуальные гонки в свободном стиле на 10 километров.
В декабре Губерниев уже посещал Тюмень. Телеведущий комментировал третий этап Кубка России по биатлону.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится концерт рэпера Басты. Артист выступит во Дворце спорта «Рубин» в апреле.