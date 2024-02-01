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Published Сегодня, 02:32

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Updated Сегодня, 02:34

Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень

«Буду блистательно комментировать»: Дмитрий Губерниев едет в Тюмень

1 февраля 2024, 02:32
Фото: 1MI

Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень

3 и 4 февраля в Тюмени пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Телеведущий Дмитрий Губерниев будет комментировать соревнования вместе с Александром Легковым.

О скором визите комментатор сообщил в Телеграм-канале «Реальный Губер».

«А я еду в Тюмень совершенно блистательно комментировать лыжи! И когда нет биатлона, с удовольствием переключаюсь на лыжные гонки! В субботу и воскресенье сольемся в эфирном экстазе с Александром Легковым», — написал Губерниев.

Тюменцы с нетерпением ждут знаменитого комментатора.

«Добро пожаловать к нам в Тюмень! Мы вас любим, Дмитрий», — пишет девушка с ником Dama.

Некоторые комментаторы даже предлагают помощь Губерниеву.

«Дмитрий, вас встретить в аэропорту? Наконец-то вы будете снова в Тюмени, я так по вам соскучился», — пишет фанат телеведущего Марат.
Фото: Реальный Губер / Телеграм

Отметили тюменцы и профессионализм Губерниева.

«Лыжи прекрасны, будем ждать. Два профи эфира будут выводить зрителей на эмоции, ибо только они способны это сделать. И нам это нравится», — Пишет Юлия Торгонская.

3 февраля состоятся женский и мужской спринт в классическом стиле, 4 февраля — женские и мужские индивидуальные гонки в свободном стиле на 10 километров.

В декабре Губерниев уже посещал Тюмень. Телеведущий комментировал третий этап Кубка России по биатлону.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится концерт рэпера Басты. Артист выступит во Дворце спорта «Рубин» в апреле.

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