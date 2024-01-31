Александр Моор планирует сохранить рекордные темпы жилищного строительства в регионе

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Губернатор отметил, что за последние два десятка лет Тюменской области удалось нарастить темпы строительства в пять раз.
«2424 тыс. кв. метров введено. Много это или мало все познается в сравнении. В начале века мы ввели в эксплуатацию 453 тыс. кв. метра. И получается за 23 года больше чем в пять раз увеличили темпы строительства. При чем, судя по всему, в 2024 году темпы ввода будут такими же хорошими», — сказал Моор.