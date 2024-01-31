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пресс-конференция губернатора ТО Александра Моора

Александр Моор планирует сохранить рекордные темпы жилищного строительства в регионе

31 января 2024, 11:40
Фото: nashgorod.ru
пресс-конференция губернатора ТО Александра Моора
В 2024 году Тюменская область намерена сохранить хорошие темпы ввода в эксплуатацию новостроек. Об этом глава региона Александр Моор заявил на свой пресс-конференции.
Видео: nashgorod.ru

Губернатор отметил, что за последние два десятка лет Тюменской области удалось нарастить темпы строительства в пять раз.

«2424 тыс. кв. метров введено. Много это или мало все познается в сравнении. В начале века мы ввели в эксплуатацию 453 тыс. кв. метра. И получается за 23 года больше чем в пять раз увеличили темпы строительства. При чем, судя по всему, в 2024 году темпы ввода будут такими же хорошими», — сказал Моор.
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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Строительство жилья#Моор
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