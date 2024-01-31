41-летняя тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем на 19 лет младше её

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Стоит отметить, что телеведущая долгое время скрывала отношения с молодым человеком. Информацию раскрыла ее подруга-блогер. Известно, что бойфренд Водонаевой недавно окончил университет, занимается спортом и имеет разряд по самбо.
Напомним, что Алёна Водонаева родом из Тюмени. Известность она получила после того, как попала на скандальный телепроект «Дом-2». Недавно светская львица была замечена на голой вечеринке Насти Ивлеевой.