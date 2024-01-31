41-летняя тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем на 19 лет младше её

Тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья

Телеведущая и журналистка Алёна Водонаева рассказала о новом романе. Как призналась светская львица, молодой человек старше её сына всего на 9 лет. Пользователи интернета шутят, что этот парень мог бы быть сыном 41-летней знаменитости.