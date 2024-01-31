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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья

41-летняя тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем на 19 лет младше её

31 января 2024, 14:38
Фото: 1MI

Тюменка Алёна Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья

Телеведущая и журналистка Алёна Водонаева рассказала о новом романе. Как призналась светская львица, молодой человек старше её сына всего на 9 лет. Пользователи интернета шутят, что этот парень мог бы быть сыном 41-летней знаменитости.

Стоит отметить, что телеведущая долгое время скрывала отношения с молодым человеком. Информацию раскрыла ее подруга-блогер. Известно, что бойфренд Водонаевой недавно окончил университет, занимается спортом и имеет разряд по самбо.

Напомним, что Алёна Водонаева родом из Тюмени. Известность она получила после того, как попала на скандальный телепроект «Дом-2». Недавно светская львица была замечена на голой вечеринке Насти Ивлеевой.

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#Общество#Алена Водонаева#Знаменитости#Алина Петрова
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