В Тюменской области перекроют участок федеральной трассы

Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», движение автомобилей будет ограничено на 73-м километре автодороги с 23:00 до 23:30 25 января и с 00:30 до 01:00 26 января. Данную еру введут в связи с работами по установке металлических конструкций над проезжей частью.