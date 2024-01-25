В Тюменской области перекроют участок федеральной трассы

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», движение автомобилей будет ограничено на 73-м километре автодороги с 23:00 до 23:30 25 января и с 00:30 до 01:00 26 января. Данную еру введут в связи с работами по установке металлических конструкций над проезжей частью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новую дорогу в центре города — на улице Софьи Ковалевской. Дорога свяжет улицу с Даудельной и Советской. Проектная документация автодороги получила положительное заключение госэкспертизы.