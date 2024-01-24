Ямал включили в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья

Расселение аварийного фонда ведется в округе опережающими темпами. Об этом заявил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных. В прошлом году, по его словам, было введено в эксплуатацию более 289 тысяч квадратных метров нового жилья. В частности, построено 84 многоквартирных дома почти на 4 тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов.