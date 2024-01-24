Ямал включили в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Более 9 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа расселили из аварийного жилья общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Такими результатами 2023 года поделились в пресс-службе правительства ЯНАО.
Расселение аварийного фонда ведется в округе опережающими темпами. Об этом заявил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных. В прошлом году, по его словам, было введено в эксплуатацию более 289 тысяч квадратных метров нового жилья. В частности, построено 84 многоквартирных дома почти на 4 тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов.
Ускоренное расселение аварийного жилья в ЯНАО отметил вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин. Он включил регион в число лидеров по этому показателю.
Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, за пять лет реализации программы в современное жилье переехали более 40 тысяч ямальцев.