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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Ямал включили в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья

Ямал включили в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья

24 января 2024, 06:27
Фото: социальные сети Дмитрия Артюхова
За 5 лет реализации программы в современное жилье переехали около 41 тысячи человек.

Более 9 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа расселили из аварийного жилья общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Такими результатами 2023 года поделились в пресс-службе правительства ЯНАО.

Расселение аварийного фонда ведется в округе опережающими темпами. Об этом заявил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямала Тимофей Савиных. В прошлом году, по его словам, было введено в эксплуатацию более 289 тысяч квадратных метров нового жилья. В частности, построено 84 многоквартирных дома почти на 4 тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов.

Ускоренное расселение аварийного жилья в ЯНАО отметил вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин. Он включил регион в число лидеров по этому показателю.

Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, за пять лет реализации программы в современное жилье переехали более 40 тысяч ямальцев.

#Общество#Аварийное жилье#Эксплуатация#Жилищная политика#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов#Новое жилье#Расселение#Правительство ЯНАО
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