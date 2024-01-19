Для повышения качества услуг у сотрудников УСТЭК появились видеорегистраторы

Видеосъемка будет проводиться при обращениях потребителей по факту недопоставки тепловой энергии, для проверки готовности объектов теплопотребления к отопительному периоду, при введении ограничения режима потребления тепловой энергии в случае непогашенной дебиторской задолженности, для проверки готовности объектов нового строительства, при вводе в эксплуатацию и при снятии контрольных показаний с индивидуальных приборов учета тепловой энергии.