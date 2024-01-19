Для повышения качества услуг у сотрудников УСТЭК появились видеорегистраторы

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:38
Новое оборудование повысит качество работы с потребителями и уровень безопасности работников абонентской службы. К тому же с помощью новой техники легко можно будет отследить качество и эффективность выполняемой сотрудниками работы, разобраться в спорных ситуациях при работе с потребителями.
«Видеосъемка будет проводиться только в рабочих целях и осуществляться в соответствии с действующим законодательством. При выполнении работ в местах общего пользования, таких как подъезды, подвалы, парковки, улицы, разрешение присутствующих на проведение видеосъемки не требуется. Работник УСТЭК может приступать к видеофиксации сразу же после предупреждения присутствующих о начале съемки. При выполнении работ на объектах частной собственности, например, в квартире или частном жилом доме, а также в нежилых помещениях юридических лиц, с гражданином потребуется подписать согласие на проведение съемки. На сегодняшний день 42 работника абонентской службы уже используют видеорегистраторы», — поделилась Екатерина Веретенникова, директор по сбытовой деятельности УСТЭК.
Видеосъемка будет проводиться при обращениях потребителей по факту недопоставки тепловой энергии, для проверки готовности объектов теплопотребления к отопительному периоду, при введении ограничения режима потребления тепловой энергии в случае непогашенной дебиторской задолженности, для проверки готовности объектов нового строительства, при вводе в эксплуатацию и при снятии контрольных показаний с индивидуальных приборов учета тепловой энергии.
Например, в случае поступления жалобы о том, что УСТЭК «недопоставляет» тепловую энергию, будут фиксироваться измерения температуры воздуха в помещениях потребителей или температуры горячей воды в точке разбора.