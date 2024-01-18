«Росводоканал Тюмень» инвестирует в развитие водоснабжения и водоотведения 3,8 млрд

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
На модернизацию городских сетей и сооружений предусмотрено 2 млрд 200 млн рублей, еще 1 млрд 600 млн рублей потратят на строительство и оснащение объектов в Тюменском районе.
Продолжится реконструкция основных объектов — Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод. Начнется работа над реализацией масштабного проекта по строительству канализационного коллектора от села Яр.
Планируется построить два коллектора, общей протяженностью порядка 20 километров. Продолжится строительство кольцевого водопровода, диаметром 1000 мм и протяженностью около 13 километров. С помощью современных технологий будет проведена реновация крупных канализационных коллекторов в центре города.
«Мы имеем колоссальный опыт по строительству водопроводных сетей. В отличие от прошлых лет, в 2024 году акцент будет сделан не на сети, а на площадные объекты. Нам предстоит начать строительство двух водонасосных и шести канализационных насосных станций — везде предусмотрена установка современного, высокоэффективного оборудования. Построить и запустить станции в работу предстоит в сжатые сроки, поэтому мы мобилизуем все силы предприятия, чтобы выполнить весь объем работ в установленные сроки», — прокомментировала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Строительство насосных станций необходимо для запуска в промышленную эксплуатацию новых водопроводов и канализационных коллекторов. В 2024 году будет продолжено строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили. Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и село Кулаково.
Модернизация и строительство инженерных сооружений проводится по трем концессионным соглашениям, заключённым с администрациями города и района при участии регионального правительства.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей.
Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.