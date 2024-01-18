Митрополит Димитрий освятит воду в Тюмени 18 января

В этом году в Тюмени оборудовали три проруби для Крещенских купаний: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря и в районе Антипино, а также на озере Липовое. Воду проверил Роспотребнадзор, а за безопасностью горожан будут следить сотрудники МЧС.