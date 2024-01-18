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18 января в Тюмени освятят воду

Митрополит Димитрий освятит воду в Тюмени 18 января

18 января 2024, 05:36
Фото: 1MI

18 января в Тюмени освятят воду

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре. Крестный ход на набережную Туры и Великое освящение воды начнутся в 11:00.

Тюменцев приглашают присоединиться к Крещенским купаниям. Они будут проходить 18 и 19 января до полуночи.

В этом году в Тюмени оборудовали три проруби для Крещенских купаний: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря и в районе Антипино, а также на озере Липовое. Воду проверил Роспотребнадзор, а за безопасностью горожан будут следить сотрудники МЧС.

Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно набрать воды на Крещение. Хранить и использовать ее нужно правильно.

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