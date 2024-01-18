Митрополит Димитрий освятит воду в Тюмени 18 января

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Тюменцев приглашают присоединиться к Крещенским купаниям. Они будут проходить 18 и 19 января до полуночи.
В этом году в Тюмени оборудовали три проруби для Крещенских купаний: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря и в районе Антипино, а также на озере Липовое. Воду проверил Роспотребнадзор, а за безопасностью горожан будут следить сотрудники МЧС.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно набрать воды на Крещение. Хранить и использовать ее нужно правильно.