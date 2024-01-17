Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожей

Это не первая судимость звезды «Пацанок» — она уже привлекалась за умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (115 и 112 УК РФ) и за убийство (ч. 1 ст. 108 УК РФ — убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).