Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожей

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Об этом сегодня, 17 января, сообщил телеграм-канал Mash. У потерпевшей после нападения на нее диагностированы перелом глазницы со смещением и черепно-мозговая травма.
«Судебные тяжбы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года ограничение свободы. Сама Анна просила смягчить наказание — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь», — отмечено в сообщении.
Также суд постановил взыскать с Анны Тихомировой 300 тысяч рублей за моральный вред пострадавшей.
Это не первая судимость звезды «Пацанок» — она уже привлекалась за умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (115 и 112 УК РФ) и за убийство (ч. 1 ст. 108 УК РФ — убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).
Ранее «Наш город» рассказал, как Анна Тихомирова отомстила своему бывшему. Желая навредить мужчине, она исписала его машину нецензурными словами и обклеила ее прокладками.