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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожей

Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожей

17 января 2024, 16:03
Фото: Midjourney
Экс-участницу тв-шоу «Пацанки» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени приговорили к 1,3 года колонии. Реальный срок девушка получила за избиение случайной прохожей на остановке в Москве осенью 2022 года.

Об этом сегодня, 17 января, сообщил телеграм-канал Mash. У потерпевшей после нападения на нее диагностированы перелом глазницы со смещением и черепно-мозговая травма.

Фото: telegram-канал Mash
«Судебные тяжбы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года ограничение свободы. Сама Анна просила смягчить наказание — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь», — отмечено в сообщении.

Также суд постановил взыскать с Анны Тихомировой 300 тысяч рублей за моральный вред пострадавшей.

Это не первая судимость звезды «Пацанок» — она уже привлекалась за умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (115 и 112 УК РФ) и за убийство (ч. 1 ст. 108 УК РФ — убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Ранее «Наш город» рассказал, как Анна Тихомирова отомстила своему бывшему. Желая навредить мужчине, она исписала его машину нецензурными словами и обклеила ее прокладками.

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#Общество#Ирина Швецова#Приговор#Судебный приговор
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