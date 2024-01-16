nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

С засорами на сливной станции помогает бороться российский сороудерживающий комплекс

С засорами на сливной станции помогает бороться российский сороудерживающий комплекс

16 января 2024, 07:13
Фото: Росводоканал Тюмень
На сливной станции, расположенной в районе улицы Воронинские горки, установлен эффективный сороудерживающий комплекс. Решетки с обратной граблиной, разработанные новосибирскими инженерами, удерживают большую часть мусора, в том числе длинноволокнистого.
«Сливная станция принимает сточные воды из домовладений города и района, не обеспеченных централизованным водоснабжением. Принятые от ассенизаторов стоки транспортируются по системе канализации через весь город на очистные сооружения канализации. Новое оборудование защищает инженерные коммуникации и насосное оборудование от дополнительной нагрузки и препятствует образованию засоров», — говорит главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Фото: Росводоканал Тюмень

Сливная станция в районе улицы Воронинские горки построена в рамках концессионного соглашения «Росводоканал Тюмень» с региональным правительством и администрацией города.

Станция работает круглосуточно, ежедневно она принимает около 480 машин. За год сливная станция приняла более 175 тысяч машин и более 1 миллиона 220 тысяч кубометров сточных вод.

Читайте также:
Автомобилистов предупреждают: одну из улиц в Тюмени перекроют на неделюДве автобусные остановки в Тюмени получат новое названиеСо вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Росводоканал#ООО «Росводоканал»#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Сегодня, 07:26
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Вчера, 06:52
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Вчера, 05:46
Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей
Вчера, 10:10
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Вчера, 01:00
«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»
Вчера, 13:19