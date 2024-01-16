С засорами на сливной станции помогает бороться российский сороудерживающий комплекс

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:16
«Сливная станция принимает сточные воды из домовладений города и района, не обеспеченных централизованным водоснабжением. Принятые от ассенизаторов стоки транспортируются по системе канализации через весь город на очистные сооружения канализации. Новое оборудование защищает инженерные коммуникации и насосное оборудование от дополнительной нагрузки и препятствует образованию засоров», — говорит главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Сливная станция в районе улицы Воронинские горки построена в рамках концессионного соглашения «Росводоканал Тюмень» с региональным правительством и администрацией города.
Станция работает круглосуточно, ежедневно она принимает около 480 машин. За год сливная станция приняла более 175 тысяч машин и более 1 миллиона 220 тысяч кубометров сточных вод.