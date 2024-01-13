Аккаунт в тг-канале мэра Тобольска Афанасьева взломали хакеры

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
«Появилась информация, что якобы с моего аккаунта в телеграмм поступают подозрительные сообщения. Ничего подобного никому не пишу, будьте внимательны», — отметил Максим Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря украинские хакеры взломали электронную почту Совета ветеранов Армизонского района и начали рассылать жителям Тюменской области сообщения о проведении референдум по вхождению в состав «Украинской конфедерации».