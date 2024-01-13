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Аккаунт в тг-канале мэра Тобольска Афанасьева взломали хакеры

Аккаунт в тг-канале мэра Тобольска Афанасьева взломали хакеры

13 января 2024, 07:04
Фото: 1MI
Неизвестные взломали аккаунт в телеграмм-канале главы администрации Тобольска Максима Афанасьева. От его имени сотрудникам мэрии начали поступать подозрительные сообщения. Об этом сообщил глава города.
Фото: тг-канал Максим Афанасьев
«Появилась информация, что якобы с моего аккаунта в телеграмм поступают подозрительные сообщения. Ничего подобного никому не пишу, будьте внимательны», — отметил Максим Афанасьев.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря украинские хакеры взломали электронную почту Совета ветеранов Армизонского района и начали рассылать жителям Тюменской области сообщения о проведении референдум по вхождению в состав «Украинской конфедерации».

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Максим Афанасьев#Хакеры#Телеграмм
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