Аккаунт в тг-канале мэра Тобольска Афанасьева взломали хакеры

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря украинские хакеры взломали электронную почту Совета ветеранов Армизонского района и начали рассылать жителям Тюменской области сообщения о проведении референдум по вхождению в состав «Украинской конфедерации».

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