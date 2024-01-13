nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Более 190 тысяч жителей Тюменской области живут за границей бедности

В Тюмени число бедных выросло на десятки тысяч человек

13 января 2024, 06:41
Фото: 1MI

Более 190 тысяч жителей Тюменской области живут за границей бедности

В Тюменской области численность населения, живущего за границей бедности, увеличилась на 0,5% — с 11,8% в 2013 до 12,3% в 2022 году. Такие данные предоставил Росстат.

На сегодняшний день в регионе, по информации ведомства, за чертой бедности живут более 190 тысяч жителей. Для сравнения, в 2013 году ежемесячный доход ниже величины прожиточного минимума имели 164 тысячи человек.

Границей бедности считается величина прожиточного минимума, которая в 2023 году в Тюменской области составляла в среднем 14 тысяч 375 рублей.

Резкий рост числа жителей, оказавшихся за чертой бедности, был зарегистрирован в 2016 году. На тот период пришелся финансовый кризис, начавшийся в 2014 году и затронувший в той или иной степени 78% россиян. В Тюменской области по итогам 2016 года число бедных превысило 226 тысяч человек.

С 2016 года ситуация с доходами населения начала стабилизироваться, а количество жителей, живущих за чертой бедности сокращаться. За период с 2021 по 2022 году численность граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума уменьшилось с 204,4 тысяч человек до 190,2 тысяч.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области января 2024 года величина прожиточного минимума была увеличена на 7,5% — до 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимум составляет около 17 тысяч рублей. Для детей и пенсионеров —13 тысяч 290 и 14 тысяч 989 рублей соответственно.

Читайте также:
В Тобольске водитель Lada влетел в стоящий на обочине грузовик. Пострадали детиВ Тюмени за год цены на сыр выросли почти на 7%В Тюмени перевозчиков накажут рублем
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Росстат#Доходы#Прожиточный минимум#Бедность
Подпишитесь
«Миллионы рублей и связь с космосом»: как зарабатывают гадалки в Тюменской области
Вчера, 09:01
Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?
Вчера, 06:08
«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области
Вчера, 07:57
В канун Старого Нового года в Тюмени ударят морозы
Вчера, 07:47
Тест «Отметим еще раз!»: знаете ли вы, как встречать старый Новый год
Вчера, 06:40
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым бойцом
Вчера, 09:09