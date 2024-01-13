В Тюмени число бедных выросло на десятки тысяч человек

С 2016 года ситуация с доходами населения начала стабилизироваться, а количество жителей, живущих за чертой бедности сокращаться. За период с 2021 по 2022 году численность граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума уменьшилось с 204,4 тысяч человек до 190,2 тысяч.