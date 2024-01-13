В Тюмени число бедных выросло на десятки тысяч человек

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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На сегодняшний день в регионе, по информации ведомства, за чертой бедности живут более 190 тысяч жителей. Для сравнения, в 2013 году ежемесячный доход ниже величины прожиточного минимума имели 164 тысячи человек.
Границей бедности считается величина прожиточного минимума, которая в 2023 году в Тюменской области составляла в среднем 14 тысяч 375 рублей.
Резкий рост числа жителей, оказавшихся за чертой бедности, был зарегистрирован в 2016 году. На тот период пришелся финансовый кризис, начавшийся в 2014 году и затронувший в той или иной степени 78% россиян. В Тюменской области по итогам 2016 года число бедных превысило 226 тысяч человек.
С 2016 года ситуация с доходами населения начала стабилизироваться, а количество жителей, живущих за чертой бедности сокращаться. За период с 2021 по 2022 году численность граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума уменьшилось с 204,4 тысяч человек до 190,2 тысяч.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области января 2024 года величина прожиточного минимума была увеличена на 7,5% — до 15,5 тысяч рублей. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимум составляет около 17 тысяч рублей. Для детей и пенсионеров —13 тысяч 290 и 14 тысяч 989 рублей соответственно.