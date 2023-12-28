В Тюменском районе школьник попал под колеса «Мазды», поскользнувшись на дороге

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Происшествие случилось 27 декабря на Московском тракте.
«По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода и поскользнулся. 36-летний водитель заметил пешехода в последний момент, но не смог избежать наезда на пешехода», — пояснили в ведомстве.
Школьник в столкновении с автомобилем получил ушибы. По факту ДТП сейчас проводится проверка.
Напомним, днем ранее в Тюменской области госпитализировали после ДТП шестилетнюю девочку и ее родителей. Ребенка перевозили в машине без детского кресла.