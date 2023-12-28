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Updated Сегодня, 13:18

В Тюменском районе школьник попал под колеса «Мазды», поскользнувшись на дороге

В Тюменском районе школьник попал под колеса «Мазды», поскользнувшись на дороге

28 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Накануне в селе Успенка Тюменского района произошло ДТП с участием 14-летнего школьника. Подростка сбила «Мазда», когда тот перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Происшествие случилось 27 декабря на Московском тракте.

«По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода и поскользнулся. 36-летний водитель заметил пешехода в последний момент, но не смог избежать наезда на пешехода», — пояснили в ведомстве.

Школьник в столкновении с автомобилем получил ушибы. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Напомним, днем ранее в Тюменской области госпитализировали после ДТП шестилетнюю девочку и ее родителей. Ребенка перевозили в машине без детского кресла.

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