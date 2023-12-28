На тюменской трассе в жестком столкновении с большегрузом погиб пассажир легковушки

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, предварительно установлено, что водитель легкового авто выехал на встречную полосу и, возможно, зацепил обочину.
В результате ДТП пассажир «Лады» погиб на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начинающий 23-летний водитель погиб в результате столкновения с «ГАЗелью». Молодой человек получил права всего 11 месяцев назад.