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При столкновении легковушки и большегруза в Тюменской области погиб человек

На тюменской трассе в жестком столкновении с большегрузом погиб пассажир легковушки

28 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI

При столкновении легковушки и большегруза в Тюменской области погиб человек

Трагедия произошла этой ночью на 397 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Столкнулись легковой автомобиль «Лада Приора» и большегруз «МАЗ».
Сюжет
ДТП

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, предварительно установлено, что водитель легкового авто выехал на встречную полосу и, возможно, зацепил обочину.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП пассажир «Лады» погиб на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начинающий 23-летний водитель погиб в результате столкновения с «ГАЗелью». Молодой человек получил права всего 11 месяцев назад.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Автомобилисты#Водители#Новости тюмени#Автомобили#Погибшие#Аварии#ЧП#Грузовики#Любовь Селезнева
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