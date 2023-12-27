Покупать и не платить проценты: кредитной СберКартой можно пользоваться бесплатно

Кредитная СберКарта позволяет приобретать необходимые товары и не платить проценты до 120 дней. Чтобы как можно дольше пользоваться заемными деньгами без процентов, необходимо совершать покупку в самом начале этого периода. Беспроцентный период начинается 1 числа каждого месяца вне зависимости от даты покупки. Если оплатить покупку ближе к этой дате, то на возврат долга без процентов будет три с лишним месяца. А если купите ближе к концу отчетного периода, то количество дней сократится, но в любом случае составит не меньше 91 дня.