Покупать и не платить проценты: кредитной СберКартой можно пользоваться бесплатно

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
О том, как пользоваться кредиткой Сбера максимально выгодно, рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
Кредитная СберКарта позволяет приобретать необходимые товары и не платить проценты до 120 дней. Чтобы как можно дольше пользоваться заемными деньгами без процентов, необходимо совершать покупку в самом начале этого периода. Беспроцентный период начинается 1 числа каждого месяца вне зависимости от даты покупки. Если оплатить покупку ближе к этой дате, то на возврат долга без процентов будет три с лишним месяца. А если купите ближе к концу отчетного периода, то количество дней сократится, но в любом случае составит не меньше 91 дня.
Рассчитывайтесь кредитной СберКартой для оплаты текущих ежедневных расходов, а зарплату разместите на вкладе или инвестируйте. Такая простая схема позволяет выходить в плюс. Например, открыли вклад, по истечении срока его закрыли и погасили долг на кредитке, а полученный доход оставили себе.
Кредитная СберКарта создана в первую очередь для безналичной оплаты покупок в магазине или интернете. За снятие наличных в банкоматах банк возьмет комиссию — 3% от суммы, но не менее 390 рублей. Кроме того, на эту сумму не будет действовать беспроцентный период. За перевод денег с кредитной СберКарты действуют те же правила, как и при снятии наличных.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Подарки на Новый год для родных и близких я ежегодно покупаю с помощью кредитной СберКарты. Активное использование карты позволяет мне достигать максимального уровня привилегий по программе «СберСпасибо» и получать повышенные бонусы. Их можно обменивать на товары или использовать для оплаты различных услуг и сервисов от партнеров Сбера. Длительный беспроцентный период по кредитной СберКарте позволяет не только не платить проценты, но и получать дополнительную выгоду. Оформить кредитную карту Сбера можно в офисах банка, мобильном приложении или на официальном сайте.