Новым гендиректором «ТАЛК лизинг» в Тюмени стал Михаил Благовисный

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
С 22 декабря пост генерального директора «ТАЛК лизин» занимает Михаил Благовисный. Об этом сообщает официальная группа организации во «ВКонтакте».
В компании он работает с 2005 года, сразу после окончания Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Карьерная лестница Михаила Благовисного началась в «ТАЛК лизинге» с менеджера отдела реализации коммерческих проектов. С 2020 года управленец совмещал в организации уже две должности — заместителя генерального директора и начальника финансового отдела.
«В сентябре 2020 года Михаил Благовисный был переведён на должность заместителя генерального директора АО „ТАЛК лизинг“. В октябре 2023 года был назначен врио генерального директора, вплоть до назначения гендиректором в декабре 2023 года», — пояснили в компании.