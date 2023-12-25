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Гендиректором «Талк лизинг» назначен Михаил Благовисный

Новым гендиректором «ТАЛК лизинг» в Тюмени стал Михаил Благовисный

25 декабря 2023, 10:12
Фото: 1MI

Гендиректором «Талк лизинг» назначен Михаил Благовисный

Единственной в Тюменской области лизинговой компании, учредителем которой на 100% является правительство региона, назначен новый руководитель.
Михаил БлаговисныйМихаил Благовисный
Михаил Благовисный
Фото: скрин с видео «Талк лизинг"/ВКонтакте

С 22 декабря пост генерального директора «ТАЛК лизин» занимает Михаил Благовисный. Об этом сообщает официальная группа организации во «ВКонтакте».

В компании он работает с 2005 года, сразу после окончания Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Карьерная лестница Михаила Благовисного началась в «ТАЛК лизинге» с менеджера отдела реализации коммерческих проектов. С 2020 года управленец совмещал в организации уже две должности — заместителя генерального директора и начальника финансового отдела.

«В сентябре 2020 года Михаил Благовисный был переведён на должность заместителя генерального директора АО „ТАЛК лизинг“. В октябре 2023 года был назначен врио генерального директора, вплоть до назначения гендиректором в декабре 2023 года», — пояснили в компании.
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