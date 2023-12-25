Новым гендиректором «ТАЛК лизинг» в Тюмени стал Михаил Благовисный

В компании он работает с 2005 года, сразу после окончания Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Карьерная лестница Михаила Благовисного началась в «ТАЛК лизинге» с менеджера отдела реализации коммерческих проектов. С 2020 года управленец совмещал в организации уже две должности — заместителя генерального директора и начальника финансового отдела.