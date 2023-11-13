Кресло военкома Тюменской области занял свердловский полковник

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Полковник из Свердловской области Сергей Чирков приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Речь о том, что Чирков может возглавить военный комиссариат, заходила еще в октябре. Тогда на сайте регионального правительства указывалось, что военкомом является Алексей Куличков, которого назначили на эту должность еще в октябре 2020 года.
Тогда же Чирков заявлял, что информация о его возможном назначении на должность военкома недостоверна и он просто временно заменяет Куличкова, пока тот находится в отпуске.
Ранее «Наш Город» сообщал, что для уволенной со скандалом жены директора тюменского театра нашли новую работу. Наталью Явныч назначили на должность худрука по направлению «Театральная деятельность».