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Военным комиссаром Тюменской области стал полковник Сергей Чирков

Кресло военкома Тюменской области занял свердловский полковник

13 ноября 2023, 06:51
Фото: 1MI

Военным комиссаром Тюменской области стал полковник Сергей Чирков

Сергей Чирков ранее временно исполнял обязанности руководителя ведомства. Свое возможное назначение он отрицал до последнего.

Полковник из Свердловской области Сергей Чирков приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен на должность военного комиссара Тюменской области. Ранее он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Речь о том, что Чирков может возглавить военный комиссариат, заходила еще в октябре. Тогда на сайте регионального правительства указывалось, что военкомом является Алексей Куличков, которого назначили на эту должность еще в октябре 2020 года.

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Тогда же Чирков заявлял, что информация о его возможном назначении на должность военкома недостоверна и он просто временно заменяет Куличкова, пока тот находится в отпуске.

Ранее «Наш Город» сообщал, что для уволенной со скандалом жены директора тюменского театра нашли новую работу. Наталью Явныч назначили на должность худрука по направлению «Театральная деятельность».

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#Общество#Тюменская область#Назначения#Военные#Военнослужащие#Военкомат#Новые назначения#Назначение#Должность#Любовь Селезнева
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