Тюменские путешественники стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

Отметим, тюменцы, пока не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма новогоднему волшебнику в бумажном и электронном формате. Интерес к сайтам с онлайн-почтой Деда Мороза растет по мере приближения Нового года. К середине декабря абоненты оператора из Тюменской области потратили на этих сервисах в 15 раз больше трафика, чем в начале месяца. Юные тюменцы чаще пишут письма с пожеланиями по четвергам и воскресеньям. Трафик в эти дни на 33% превышает среднесуточный.