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Тюменские путешественники стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

Тюменские путешественники стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

22 декабря 2023, 05:50
Фото: master1305 / Freepik
С начала осени число туристов из Тюменской области, посетивших вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Регион вошел в топ-5 по количеству путешествий в в «сказочную» резиденцию, сообщают аналитики МегаФона.

На первой строчке рейтинга расположились гости Деда Мороза из Свердловской области. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, на третьем месте Пермский край. Тюменская область за год поднялась в рейтинге на одну строку и занимает четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров Урала Челябинская область. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за 2022–2023 годов.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток гостей Деда Мороза приходится на январь. Однако уже осенью число путешественников снова начинает расти, особенно во время школьных каникул, а также в день рождения российского волшебника — 18 ноября. Помимо уральцев, в последний месяц осени в Великом Устюге побывали жители Нижнего Новгорода, Кирова, Воронежа, Липецка и Ижевска.

Отметим, тюменцы, пока не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма новогоднему волшебнику в бумажном и электронном формате. Интерес к сайтам с онлайн-почтой Деда Мороза растет по мере приближения Нового года. К середине декабря абоненты оператора из Тюменской области потратили на этих сервисах в 15 раз больше трафика, чем в начале месяца. Юные тюменцы чаще пишут письма с пожеланиями по четвергам и воскресеньям. Трафик в эти дни на 33% превышает среднесуточный.

#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Мегафон#Исследования#Путешествия#Путешественники#Резиденция Деда Мороза#Великий Устюг#Анастасия Имамахметова
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