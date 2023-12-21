Ямал первым в России запустит практику студенческого инициативного бюджетирования

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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В следующем году на Ямале идеи студентов колледжей и техникумов по улучшению городской среды получат поддержку. Средства на эти цели уже заложены в региональном бюджете.
Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, на межмуниципальном форуме «Уютный Ямал. Создаем вместе!» в Ноябрьске обсудили реализацию проекта. Своим опытом поделились представители Ноябрьска, Губкинского, Лабытнанги, Пуровского района.
Так, в Центре инициативного бюджетирования НИФИ Минфина РФ подчеркнули, что реализация проекта в молодежной среде дает возможность получить знания по финансовой грамотности, а также вовлечь в процесс принятия решения.
Сегодня мы не знаем мировые практики, внедряющие инициативное бюджетирование в организациях среднего профессионального образования. Ямал, Россия — первопроходцы такой новации, которая имеет свои отличия, особенности от других моделей участия граждан в бюджетном процессе, — сказал руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин.
К слову, региональный проект «Уютный Ямал» действует в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. За пять лет реализовано более 900 инициатив северян. Большинство из них связаны с благоустройством территорий. В 2020 году проект был признан одной из лучших региональных практик инициативного бюджетирования России.