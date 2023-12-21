nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Ямал первым в России запустит практику студенческого инициативного бюджетирования

Ямал первым в России запустит практику студенческого инициативного бюджетирования

21 декабря 2023, 08:49
Фото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Мера поддержки позволит студентам получить практические знания по финансовой грамотности.

В следующем году на Ямале идеи студентов колледжей и техникумов по улучшению городской среды получат поддержку. Средства на эти цели уже заложены в региональном бюджете.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, на межмуниципальном форуме «Уютный Ямал. Создаем вместе!» в Ноябрьске обсудили реализацию проекта. Своим опытом поделились представители Ноябрьска, Губкинского, Лабытнанги, Пуровского района.

Так, в Центре инициативного бюджетирования НИФИ Минфина РФ подчеркнули, что реализация проекта в молодежной среде дает возможность получить знания по финансовой грамотности, а также вовлечь в процесс принятия решения.

Сегодня мы не знаем мировые практики, внедряющие инициативное бюджетирование в организациях среднего профессионального образования. Ямал, Россия — первопроходцы такой новации, которая имеет свои отличия, особенности от других моделей участия граждан в бюджетном процессе, — сказал руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин.

К слову, региональный проект «Уютный Ямал» действует в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. За пять лет реализовано более 900 инициатив северян. Большинство из них связаны с благоустройством территорий. В 2020 году проект был признан одной из лучших региональных практик инициативного бюджетирования России.

#Общество#Тюмень#Студенты#Финансы#Форум#Росгвардия#Молодежь#Инициативы#Грамотность#Дмитрий Артюхов
Подпишитесь
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Сегодня, 01:00
«Девочка из ЛНР скончалась в вагоне»: что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер
Сегодня, 06:54
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Сегодня, 07:47
На улицы Тюмени могут выпустить 45 бездомных собак
Сегодня, 02:44
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Сегодня, 10:26
«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок
Сегодня, 06:00