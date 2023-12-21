Ямал первым в России запустит практику студенческого инициативного бюджетирования

К слову, региональный проект «Уютный Ямал» действует в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. За пять лет реализовано более 900 инициатив северян. Большинство из них связаны с благоустройством территорий. В 2020 году проект был признан одной из лучших региональных практик инициативного бюджетирования России.