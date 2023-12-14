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В ЗАГСе рассказали, сколько тюменцев поменяли имена и фамилии

В ЗАГСе рассказали, почему тюменцы меняют имена и фамилии

14 декабря 2023, 03:29
Фото: 1MI

В ЗАГСе рассказали, сколько тюменцев поменяли имена и фамилии

В этом году сотни тюменцев решились сменить имя или фамилию. При этом, причины бывают разными и неоднозначными.
«С начала 2023 года к нам обратились 2050 заявителей на перемену имени, фамилии или отчества, из них 376 мужчин и 1674 женщины. Основные причины перемены имени — желание носить фамилию мужа, вернуть девичью фамилию, носить более благозвучную фамилию, взять родовую фамилию или фамилию матери, желание взять отчество и фамилию отчима и другие», — рассказала «72.ru» начальник Управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова.

Она отметила, что чаще всего сменить имя или фамилию решаются тюменцы в возрасте от 25 до 39 лет. Последние пять лет люди берут фамилии творческих и политических деятелей, ученых и героев популярных книг и фильмов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена детей. Всего за 11 месяцев 2023 года в регионе родились 16 288 детей.

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