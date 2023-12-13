Почти 12 миллионов рублей потратили тюменцы на врачей в 2023 году

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Если быть точнее, то 11 миллионов и 912,8 тысяч рублей. Такие цифры со ссылкой на Тюменьстат приводят «Аргументы и Факты». В среднем, по среднедушевым расчетам, такая сумма могла бы получиться, если каждый житель региона потратит на медицинские услуги около 7,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» на основе мнения тюменцев составил топ-5 худших поликлиник города. Выяснилось, что для многих жителей поход в поликлинику — настоящее испытание. Сначала приходится ругаться с сотрудниками регистратуры, потом полдня стоять в очереди с риском попасть к некомпетентному врачу.