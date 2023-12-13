Почти 12 миллионов рублей потратили тюменцы на врачей в 2023 году

Если быть точнее, то 11 миллионов и 912,8 тысяч рублей. Такие цифры со ссылкой на Тюменьстат приводят «Аргументы и Факты». В среднем, по среднедушевым расчетам, такая сумма могла бы получиться, если каждый житель региона потратит на медицинские услуги около 7,5 тысяч рублей.