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Updated Сегодня, 17:03

Жители Тюменской области потратили в медцентрах больше 11 миллионов рублей

Почти 12 миллионов рублей потратили тюменцы на врачей в 2023 году

13 декабря 2023, 17:01
Фото: 1MI

Жители Тюменской области потратили в медцентрах больше 11 миллионов рублей

Платную медицину, похоже, начинают выбирать всё больше тюменцев. В уходящем году жители региона потратили на услуги частных клиник почти 12 миллионов рублей.

Если быть точнее, то 11 миллионов и 912,8 тысяч рублей. Такие цифры со ссылкой на Тюменьстат приводят «Аргументы и Факты». В среднем, по среднедушевым расчетам, такая сумма могла бы получиться, если каждый житель региона потратит на медицинские услуги около 7,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» на основе мнения тюменцев составил топ-5 худших поликлиник города. Выяснилось, что для многих жителей поход в поликлинику — настоящее испытание. Сначала приходится ругаться с сотрудниками регистратуры, потом полдня стоять в очереди с риском попасть к некомпетентному врачу.

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#Тюмень#Медицина#Врачи#Поликлиники#Тюменьстат#Инна Доровская#Платная медицина#Частные клиники#Расходы на врачей
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