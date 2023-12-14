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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Путин рассказал о возможной второй волне мобилизации: необходимости нет

Путин рассказал о возможной второй волне мобилизации: необходимости нет

14 декабря 2023, 10:04
Фото: скриншот эфира прямой линии с В. Путиным
Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в повторной мобилизационной кампании необходимости нет.

Глава государства пояснил, что сейчас в зоне СВО проходят службу свыше 244 тысяч мобилизованных. К ним продолжают прибывать добровольцы — порядка 1,5 тысяч мужчин заключают контракт с Минобороны ежедневно.

Всего в зоне военной спецоперации сейчас находятся 486 тысяч контрактников.

«Необходимости в новой мобилизации нет. Ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ, поток желающих защищать Родину с оружием в руках не прекращается», — заявил Путин.

Также президент отметил, что мобилизованные хорошо проявили себя на СВО, среди них уже больше десятка Героев России.

«Прилепили название к мобилизованным „мобики“ — а они отлично воюют, эти ребята, 14 Героев России среди них», — подметил президент.
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#Общество#Ирина Швецова#Прямая трансляция#Прямая линия с Владимиром Путином-2023
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