Путин рассказал о возможной второй волне мобилизации: необходимости нет

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Глава государства пояснил, что сейчас в зоне СВО проходят службу свыше 244 тысяч мобилизованных. К ним продолжают прибывать добровольцы — порядка 1,5 тысяч мужчин заключают контракт с Минобороны ежедневно.
Всего в зоне военной спецоперации сейчас находятся 486 тысяч контрактников.
«Необходимости в новой мобилизации нет. Ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу ВС РФ, поток желающих защищать Родину с оружием в руках не прекращается», — заявил Путин.
Также президент отметил, что мобилизованные хорошо проявили себя на СВО, среди них уже больше десятка Героев России.
«Прилепили название к мобилизованным „мобики“ — а они отлично воюют, эти ребята, 14 Героев России среди них», — подметил президент.