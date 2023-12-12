Жители аварийных домов в центре Тюмени, попавшие под КРТ, обратились к Путину

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Об этом «Нашему городу» расскали активисты из инициативной группы жильцов «авариек». Они пояснили, новые квартиры взамен старых тюменские власти предложили только тем, кто снимал здесь жилье по соцнайму. Собственникам же дают компенсацию, чтобы они покупали квартиры самостоятельно. Но размер выплаты не соответствует рыночным ценам на квартиры.
«Тем, кто оформил право собственности, администрация предлагает компенсацию, на которую нормального жилья не купить. Уже несколько лет подряд тюменцы, пытаясь решить проблему, обращаются в различные инстанции, но результата нет. С размером компенсации за изымаемое жильё жители домов не согласны», — отметили тюменцы.
Кроме этой проблемы, тюменцы обратили внимание еще на один факт. Перед тем, как их дома признали аварийными, у них резко уменьшилась придомовая территория. Жильцы уверены, это сделано, чтобы сократить размер, полагающейся им выплаты.
«Земля, на которой стоят детская площадка, сараи и прочие хозпостройки, в придомовую территорию не включены. Жители утверждают, что собрания собственников по изменению границ земельного участка не было, а протокол был сфальсифицирован», — говорится в сообщении.
Тюменцы надеются, что президент обратит внимание на ситуацию и справедливость в отношении них будет восстановлена. Проблемы жителей с Киевской озвучила на видео депутат Тюменской облдумы от КПРФ Тамара Казанцева.
Ранее «Наш город» уже рассказывал, в каких условиях приходится «выживать» людям, которые не могут съехать из этих трех злополучных авариек. С прошлого года, как их дома попали под снос по программе комплексного развития территорий, они остались без отопления.
Когда ситуация с проблемными домами на Киевской в Тюмени попала в СМИ, на нее обратил внимание руководитель СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, прямой эфир в Владимиром Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. Кроме тюменцев с Киевской, на помощь президента рассчитывают также жители Зареки и пригородов областного центра. Первые не согласны с решением местных властей о реновации их района, вторые, оставшись без света и тепла в лютые морозы, записали уже несколько обращений в адрес Путина.