Жители аварийных домов в центре Тюмени, попавшие под КРТ, обратились к Путину

Напомним, прямой эфир в Владимиром Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. Кроме тюменцев с Киевской, на помощь президента рассчитывают также жители Зареки и пригородов областного центра. Первые не согласны с решением местных властей о реновации их района, вторые, оставшись без света и тепла в лютые морозы, записали уже несколько обращений в адрес Путина.