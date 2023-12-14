Пропал неделю назад: в Тюмени ищут молодого человека с татуировкой

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Поисками тюменца занимаются волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень». Они сообщили, что молодому человеку на вид 25-30 лет, у него худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза, а на левом предплечье — татуировка.
В день исчезновения Асхат Шарипов был одет в светло-серую парку с капюшоном, черные джинсы, серую кофту, черно-оранжевые кроссовки и черную шапку-балаклаву.
Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в дежурную часть ОП №5 Тюмени по телефону +7 (3452) 79-43-10, а также волонтерам поискового отряда: +7-932-32-39-911.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени завершились поиски 16-летней Евы Рим и 15-летней Ангелины Дехнич. Школьниц нашли спустя сутки.