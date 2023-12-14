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В Тюмени пропал молодой человек с татуировкой

Пропал неделю назад: в Тюмени ищут молодого человека с татуировкой

14 декабря 2023, 09:40
Фото: Midjourney

В Тюмени пропал молодой человек с татуировкой

Асхат Шарипов пропал 7 декабря. Молодой человек 1998 года рождения около 9 утра вышел из дома на Геологоразведчиков в Тюмени и не вернулся.

Поисками тюменца занимаются волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень». Они сообщили, что молодому человеку на вид 25-30 лет, у него худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза, а на левом предплечье — татуировка.

В день исчезновения Асхат Шарипов был одет в светло-серую парку с капюшоном, черные джинсы, серую кофту, черно-оранжевые кроссовки и черную шапку-балаклаву.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» / ВКонтакте

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить в дежурную часть ОП №5 Тюмени по телефону +7 (3452) 79-43-10, а также волонтерам поискового отряда: +7-932-32-39-911.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени завершились поиски 16-летней Евы Рим и 15-летней Ангелины Дехнич. Школьниц нашли спустя сутки.

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