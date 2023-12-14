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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Открытие катка в стильном пространстве: эстетичный ЖК Тюмени ждет горожан в гости

Открытие катка в стильном пространстве: эстетичный ЖК Тюмени ждет горожан в гости

14 декабря 2023, 06:23
Фото: ЖК «Уездные кварталы»
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Новый год — отличное время для того, чтобы впустить в свою жизнь перемены. Для тех, кто не боится изменений, девелопер «Мидгард Рус» предлагает масштабную идею: переехать в стильную видовую квартиру в ЖК «Уездные кварталы». О преимуществах новой главы жизни в материале Нашего Города.

Зимние забавы на придомовой территории

Предновогодний период и зимние каникулы — волшебная пора, когда близкие собираются вместе, чтобы незабываемо провести время в тесном кругу. Жилой комплекс «Уездные кварталы» в Тюменской слободе предлагает назначить место встречи с родными на катке: он готов принимать гостей уже с 16 декабря. Торжественное открытие катка на территории жилого комплекса состоится в 15:00. Программа обещает быть очень насыщенной: шоу-программа фигуристов, подарки от Деда Мороза со Снегурочкой, и, конечно же, бесплатные угощения.

Семьям, проживающим в «Уездных кварталах» можно будет без волнения отпускать детей покататься на коньках и, что очень удобно: понаблюдать за их приключениями можно из окна. Здорово, что после активного проката, не нужно долго добираться домой — до квартиры с мягким диваном и горячим обедом — рукой подать.

Что еще ждет во дворе

«Уездные кварталы» уделяют особое внимание благоустройству территории. Застройщику важно, чтобы здесь было все для комфортной и полноценной жизни. Помимо катка придомовая территория оснащена воркаут-площадкой для тех, кто держит себя в форме, разнообразными интерактивными игровыми зонами для детей, которые не могут усидеть на месте, шезлонгами и зонами работы для фрилансеров в теплое время года. А просто прогуляться с друзьями или в компании себя любимого можно в дизайнерском сквере с пешеходной зоной, обилием растительности, скамейками и фонтаном. Не стоит беспокоиться о том, что во двор проникнет посторонний: полную безопасность гарантирует система видеонаблюдения и домофонии по FaceID.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Благоустроена не только придомовая территория, но и подъезды. Просторные парадные оснащены уютной зоной ожидания с мягкой мебелью и теплым тамбуром. Семьи с малышами могут оставить коляски в специальном помещении в подъезде, чтобы не занимать лишнее место в квартире.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Все нужное — в шаговой доступности

Жилой комплекс может стать настоящим городом внутри мегаполиса. «Мидгард Рус» создал отдельную секцию в два этажа для коммерческих организаций. Здесь могут открыть двери, например, бьюти-пространства (салоны красоты, парикмахерские), медицинские организации (стоматологии), оздоровительные учреждения (спортзалы), а также офисы банков. Для аренды доступны помещения разной площади. Планируется, что жителям «Уездных кварталов» не нужно будет куда-то ехать, стоять в пробках, чтобы получить необходимые услуги: все самое важное — рядом с домом.

Жилье в современном районе с богатой инфраструктурой

Немаловажный фактор, на который всегда обращают внимание при покупке недвижимости, — район, в котором находится жилье. Тюменская слобода — современное место с развитой инфраструктурой. Это молодой район, уже успевший себя зарекомендовать, как идеально подходящий для жизни высокого уровня. Здесь работают общеобразовательные школы и школа искусств, детские сады, что просто необходимо для семейных пар с детьми. Родители могут облегченно выдохнуть: тратить время на дорогу к первому уроку на авто или общественном транспорте не придется.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

В Тюменской слободе есть спорткомплекс с бассейном для оздоровления, а также поликлиника. Встретиться с друзьями можно за неторопливым завтраком в выходной день, ужином в одном из вкусных кафе или на шопинге в торговом центре. А просто погулять — в большом экопарке «Комарово».

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Каждый выберет квартиру по душе

«Уездные кварталы» предлагают более 100 планировок квартир: от уютных однокомнатных до просторных трехкомнатных. Здесь каждый сможет найти жилье по душе: есть варианты как для дружных семейных пар с детьми, так и для молодежи, стремящейся к самовыражению. Любая планировка предполагает светлое пространство с панорамными окнами.

Однокомнатные квартиры станут отличным выбором молодых пар и тех, кто ценит личное пространство, предпочитая делить жилплощадь только с самим собой. Такие квартиры оснащены нишами для шкафов, чтобы грамотно организовать пространство, а за счет больших окон помещение визуально увеличивается.

В двух- и трехкомнатных квартирах комфортно разместятся семьи с детьми. В этом пространстве гармонично будут уживаться разные поколения: у ребенка будет собственная комната, где можно создать все условия для счастливого детства, но главное — свое местечко будет и у родителей. А эргономично организованная кухня-гостиная превратит процесс приготовления ужина из рутины в приятный семейный ритуал.

Настоящие эстеты оценят пентхаусы с видовыми террасами и смогут почувствовать себя героями самого атмосферного фильма, приглашая друзей на ужин с шикарным видом, и просто насладиться этим моментом.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Способы покупки

Стать счастливым обладателем заветных ключей от новой квартиры можно несколькими способами. Покупатели могут внести 100% оплату, взять ипотеку, оформить рассрочку или обменять старую квартиру на новую. Для клиентов также предусмотрен ряд скидок. Так, например, приятные бонусы могут получить покупатели второго жилья в «Уездных кварталов».

ЖК «Уездные кварталы» — это уникальное пространство внутри мегаполиса. В проекте органично переплетаются домашний уют и европейский стиль. Благородные сдержанные цвета, современные дизайнерские решения сочетаются с функциональностью и вниманием к каждой детали. Узнать подробности и приобрести квартиру мечты можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39–47–81.

Офис продаж «Уездные кварталы»:

Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,

Застройщик — ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

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