Открытие катка в стильном пространстве: эстетичный ЖК Тюмени ждет горожан в гости

«Уездные кварталы» уделяют особое внимание благоустройству территории. Застройщику важно, чтобы здесь было все для комфортной и полноценной жизни. Помимо катка придомовая территория оснащена воркаут-площадкой для тех, кто держит себя в форме, разнообразными интерактивными игровыми зонами для детей, которые не могут усидеть на месте, шезлонгами и зонами работы для фрилансеров в теплое время года. А просто прогуляться с друзьями или в компании себя любимого можно в дизайнерском сквере с пешеходной зоной, обилием растительности, скамейками и фонтаном. Не стоит беспокоиться о том, что во двор проникнет посторонний: полную безопасность гарантирует система видеонаблюдения и домофонии по FaceID.