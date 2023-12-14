Опасно и незаконно? Уральский наркоцентр выводит пациентов из запоя

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщает издание 66.RU, одним из первых к ним обратился житель Екатеринбурга Артем Гусаров. Он рассказал, что в сентябре 2023 года, после двух дней лечения в местном центре «Орион», ему пришлось жаловаться в свердловский Росздравнадзор на некомпетентность сотрудников стационара.
Вместо врача-нарколога меня лечил терапевт. Круглосуточного наблюдения за мной не было, хотя, как свидетельствуют врачи, половина пациентов наркологических клиник — буйные или страдают галлюцинациями. И тем, и другим требуется постоянный контроль, — высказал свое мнение свердловчанин.
Аналогичную претензию в надзорный орган подал и Алексей Аленочкин, которого из Екатеринбурга направили в клинику «Орион Тюмень». Мужчина посчитал, что дальнейшее пребывание в стационаре угрожает его здоровью.
Среди больных с алкогольной зависимостью, заявивших, что пострадали от действий персонала наркологических центров «Орион», как утверждает 66.RU, есть пациенты, которым оказывали услуги по снятию интоксикации на дому с помощью капельниц, инъекций и таблеток. Так, 11 ноября этого года жительница Тюмени Анна Сухнева вызвала врачей «Орион Тюмень», чтобы они помогли ее мужу Данилу Логинову выйти из трехдневного запоя. Когда бригада уехала, состояние Данила резко ухудшилось.
Это могла быть аллергическая реакция на медикаменты, например, на седативные препараты, или побочные эффекты от лекарств, пояснили специалисты.
Всегда есть риск, что бригада, снимающая интоксикацию в домашних условиях, с этой задачей не справится. Бывают очень тяжелые больные, которые могут умереть и в стационаре. Их состояние связано с нарушением функций печени, поджелудочной железы, сердца, легких. У лиц, употребляющих алкоголь, часто случаются атипичные пневмонии. Все это надо учитывать при назначении терапии. Но у медицинских работников, которые ставят капельницы пациентам на дому, нет возможности проконтролировать даже общий анализ крови, — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Свердловской области Олег Забродин.
Руководитель территориального Росздравнадзора Наталья Зильбер подтвердила 66.RU, что жалобы на «Орион» поступали в ведомство весь в 2023 год и клинике вынесли «предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований».
По информации из общедоступных источников, наркологический центр «Орион» в Екатеринбурге еще в 2015 году открыл клинический и семейный психолог Евгений Кудрин. С мая 2023 года компания начала работать в Тюмени. Обе клиники лечат людей с алкогольной зависимостью амбулаторно и в стационаре. При этом лицензия екатеринбургского центра, выданная минздравом Свердловской области в марте 2021 года, предусматривает медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» только амбулаторно.
Отметим, в ответе на жалобу Артема Гусарова замглавы свердловского Росздравнадзора Ольга Воеводова подтвердила, что лечить наркологических пациентов в стационаре «Орион» не может.
Как клиникам «Орион» удается обходить лицензионные требования рассказал представитель владельца бизнеса по имени Олег. Назвать свои должность и фамилию он отказался.
Пациентов с тяжелой интоксикацией и хроническими заболеваниями в стадии обострения госпитализируют в терапевтическое отделение клиники. Наркологические диагнозы считаются сопутствующими. Лечит больных врач-нарколог из дневного стационара, в вечернее и ночное время его предписания выполняют другие сотрудники, — заявил бизнесмен в ответ на вопрос «почему клиника „Орион“ в Екатеринбурге практикует стационарное лечение больных наркологического профиля, если лицензия не позволяет этого делать».
Практику выездных бригад в Екатеринбурге и Тюмени, которые выводят пациентов из запоя с помощью капельниц и инъекций, в «Орионе» считают законной.
После амбулаторного осмотра в домашних условиях врач-нарколог может предложить пациенту госпитализацию. Если больной нуждается в помощи, но не хочет ложиться в стационар, интоксикацию ему снимают на месте, — продолжил Олег.
Представитель клиники же настаивает, что делать процедуры на дому «Ориону» позволяет лицензия на амбулаторное лечение по профилю «психиатрия-наркология». Однако в приказе Минздрава РФ от 30.12.2015 № 1034н говорится, что лечить пациентов с наркологическими диагнозами вне больниц и поликлиник могут только врачи скорой помощи и МЧС.
В ответах на жалобы пациентов сотрудники Росздравнадзора признали, что персонал клиники «Орион» не обеспечил больным необходимую диагностику и медицинскую помощь. Еще в сентябре центр «Орион Екатеринбург» предупредили, что требования законодательства необходимо соблюдать.
Напомним, выезды наркологических бригад на дом опасны еще и тем, что ими могут заниматься люди, далекие от медицины. Один из последних примеров — уголовное дело группы из Кемерова, пытавшейся лечить пациентов с абстинентным синдромом сильнодействующими и психотропными веществами без предварительной диагностики. Ни у кого из ее участников не было врачебной квалификации. Как сообщает ТАСС, задержаны 10 человек. Их обвиняют по шести уголовным статьям.