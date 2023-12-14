Опасно и незаконно? Уральский наркоцентр выводит пациентов из запоя

Напомним, выезды наркологических бригад на дом опасны еще и тем, что ими могут заниматься люди, далекие от медицины. Один из последних примеров — уголовное дело группы из Кемерова, пытавшейся лечить пациентов с абстинентным синдромом сильнодействующими и психотропными веществами без предварительной диагностики. Ни у кого из ее участников не было врачебной квалификации. Как сообщает ТАСС, задержаны 10 человек. Их обвиняют по шести уголовным статьям.