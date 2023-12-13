Депутаты заслушали информацию о работе по патриотическому воспитанию молодежи

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
С докладом выступил директор департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич. Он рассказал депутатам об основных направлениях деятельности и подвел итоги уходящего года.
Для объединения и оптимизации патриотической работы в Тюмени был создан координационный совет по патриотическому воспитанию, в состав которого вошли представители администрации города, структур сферы дополнительного образования, общественных организаций, окружных военкоматов и силовых ведомств. В городе активно работают профильные организации — муниципальный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Детский морской центр «Алый парус», центры дополнительного образования «Град» и «Клуб детского творчества имени А. М. Кижеватова», местное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», увеличившее в этом году количество своих членов до 1529 человек, и местное отделение молодежного «Движения первых», где состоят уже более 8 тысяч активистов. Работают восемь поисковых отрядов — «Савояр», «Кречет», «Память сердца», «Тюмень ТГУ», «Сибирь», «Десант», «Феникс» и «Пионер». С молодежью активно сотрудничают многочисленные ветеранские организации, проводятся встречи учащихся с ветеранами.
На вопрос депутата Юрия Коновалова о требованиях, которые предъявляются к педагогам, занимающимся военно-патриотическим воспитанием молодежи, докладчик сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии в одном из педагогических колледжей специализированного военно-патриотического направления.
Владимир Долгих выразил пожелание, чтобы военно-патриотическое воспитание не ограничивалось общеобразовательными учреждениями и пришло в спортивные школы, а также в учреждения культуры.
Екатерина Вешкурцева призвала коллег-депутатов уделять больше внимания учреждениям образования и молодёжной политики в своих избирательных округах.
Директор департамента образования Администрации города Ольга Тренина добавила, что образовательных учреждениях города патриотическим воспитанием занимаются советники руководителей, в число функций которых входит организация мероприятий патриотической направленности. Учащиеся старших классов проходят учебные сборы по начальной военной подготовке, а на базе пяти учебных заведений созданы военно-патриотические объединения.
По роду своей деятельности я часто бываю в перечисленных образовательных учреждениях и вижу своими глазами, что патриотические мероприятия и акции пользуются у учащихся большой популярностью. Очень важно, что этому направлению работы уделяется особое внимание во всех школах нашего города. Тематические занятия с ветеранами и участниками боевых действий оказывают огромное влияние на формирование личности и мировоззрения каждого молодого человека. И хорошо, что людей, которые могут поделиться своим опытом, в Тюмени очень много. Радует также, что продолжается большая работа по созданию и пополнению школьных музеев, и это непростое дело поставлено у нас на самый высокий уровень. Ведь патриотизму невозможно научиться на одних только разговорах и книгах, ему надо учиться на живых примерах! — прокомментировал доклады коллег председатель постоянной комиссии Степан Киричук.