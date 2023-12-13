Депутаты заслушали информацию о работе по патриотическому воспитанию молодежи

Для объединения и оптимизации патриотической работы в Тюмени был создан координационный совет по патриотическому воспитанию, в состав которого вошли представители администрации города, структур сферы дополнительного образования, общественных организаций, окружных военкоматов и силовых ведомств. В городе активно работают профильные организации — муниципальный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», Детский морской центр «Алый парус», центры дополнительного образования «Град» и «Клуб детского творчества имени А. М. Кижеватова», местное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», увеличившее в этом году количество своих членов до 1529 человек, и местное отделение молодежного «Движения первых», где состоят уже более 8 тысяч активистов. Работают восемь поисковых отрядов — «Савояр», «Кречет», «Память сердца», «Тюмень ТГУ», «Сибирь», «Десант», «Феникс» и «Пионер». С молодежью активно сотрудничают многочисленные ветеранские организации, проводятся встречи учащихся с ветеранами.