В новогодние праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

«Проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей. Производятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. При выявлении проблемных вопросов принимаются оперативные меры — оказывается материальная помощь на ремонт печей и электрооборудования, а также на приобретение дров. В текущем году подомовыми обходами уже охвачено более 13 тысяч человек. Работа продолжается», — отметила Ольга Кузнечевских.