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Posted 12 декабря, 14:09

Published 12 декабря, 14:09

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В новогодние праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

В новогодние праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

12 декабря 2023, 14:09
Фото: 1MI
Обеспечение безопасности тюменцев в период новогодних и рождественских праздников — важнейшая задача правоохранительных структур и органов власти. Об этом заявил глава региона Александр Моор заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

В дни празднования Нового года и Рождества полиция, Росгвардия, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. Об этом доложили временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, начальник регионального Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Евгений Федоткин и начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян. Предусмотрены необходимые резервы сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций.

По словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, региональная система здравоохранения готова оказать землякам необходимую помощь в праздничные дни. Обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания населения уделяется самое серьезное внимание. На особом контроле социальных служб и органов местного самоуправления остаются граждане и семьи, входящие в группу риска.

«Проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей. Производятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. При выявлении проблемных вопросов принимаются оперативные меры — оказывается материальная помощь на ремонт печей и электрооборудования, а также на приобретение дров. В текущем году подомовыми обходами уже охвачено более 13 тысяч человек. Работа продолжается», — отметила Ольга Кузнечевских.

Оперативная обстановка в регионе находится под контролем, резюмировал Александр Моор. При необходимости правоохранительные структуры и органы власти должны оперативно принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и особо важных объектов.

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