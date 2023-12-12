В новогодние праздники в Тюменской области усилят меры безопасности

Posted 12 декабря, 14:09
Published 12 декабря, 14:09
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В дни празднования Нового года и Рождества полиция, Росгвардия, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. Об этом доложили временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, начальник регионального Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Евгений Федоткин и начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян. Предусмотрены необходимые резервы сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций.
По словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, региональная система здравоохранения готова оказать землякам необходимую помощь в праздничные дни. Обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания населения уделяется самое серьезное внимание. На особом контроле социальных служб и органов местного самоуправления остаются граждане и семьи, входящие в группу риска.
«Проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей. Производятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. При выявлении проблемных вопросов принимаются оперативные меры — оказывается материальная помощь на ремонт печей и электрооборудования, а также на приобретение дров. В текущем году подомовыми обходами уже охвачено более 13 тысяч человек. Работа продолжается», — отметила Ольга Кузнечевских.
Оперативная обстановка в регионе находится под контролем, резюмировал Александр Моор. При необходимости правоохранительные структуры и органы власти должны оперативно принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и особо важных объектов.