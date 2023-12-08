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Posted 8 декабря, 16:37

Published 8 декабря, 16:37

Modified Сегодня, 00:49

Updated Сегодня, 00:49

В Тюменской области растет пассажирооборот автомобильного транспорта

В Тюменской области растет пассажирооборот автомобильного транспорта

8 декабря 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Тюменской области сохраняется положительная динамика в транспортной отрасли. Рост показателей в этой сфере отмечен как в грузоперевозках, так и в пассажирообороте, сообщает департамент экономики.

За январь–октябрь 2023 года грузооборот автомобильного транспорта организаций (без СМП) составил 1 317,1 млн т-км, по сравнению с январем-октябрем 2022 года увеличился на 9,4%.

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования (с учетом ИП, задействованных в перевозке пассажиров на коммерческой основе) за январь–октябрь 2023 года составил 1 214,6 млн пасс.-км, по сравнению с январем-октябрем 2022 года увеличился на 6,3%.

Также в ведомстве напомнили, что в этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. В Тюменской области уже два таких состава.

Правительство Тюменской области активно поддерживает пассажирские перевозки. Вложение средств из бюджета позволяет обеспечить высокий уровень перевозок, обновление подвижного состава, инфраструктуры. И влияет на удержание цен билетов на приемлемом уровне. В 2023 году из бюджета региона на эти цели было выделено пять миллиардов рублей.

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