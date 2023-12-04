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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ

В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ

4 декабря 2023, 12:21
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги филиала РЖД
Еще один новый электропоезд ЭП2ДМ прибыл в Тюменскую область. Он уже вышел на линию и с 3 декабря выполняет рейсы по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе Свердловского филиала РЖД.
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги филиала РЖД

Новая электричка будет ездить по прежнему расписанию:

  • рейс №7351 Вагай — Утяшево: отправление в 04:40;
  • рейс №6173 Вагай — Утяшево: отправление в 16:00;
  • рейс №6172 Утяшево — Вагай: отправление в 08:39;
  • рейс №6174 Утяшево — Вагай: отправление в 19:49.

Современный электропоезд сменил старые «Ласточки». ЭП2ДМ построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты.

В вагонах предусмотрены кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Салоны оборудованы светодиодным освещением и информационными табло.

«Для удобства пассажиров форма кресел стала более эргономичной, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство между рядами — плюс 6 сантиметров. В каждое кресло встроены USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов», — пояснили в компании.

С приходом нового транспорта, поездки в соседний район стали возможными и для тюменцев с ОВЗ. В первых вагонах электропоезда установлены откидные аппарели, специальные подъемники и крепления для инвалидных колясок. Также с учетом потребностей маломобильных пассажиров оборудованы туалетные комнаты. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

Напомним, первый электропоезд серии ЭП2ДМ прибыл в наш регион в начале октября. Сейчас он курсирует по маршруту Тюмень — Ишим. К новому году в область должно поступить еще 4 таких же состава.

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#Ирина Швецова#Поезда#Пригородные электрички#Электрички#Электричка#Поезд
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