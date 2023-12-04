В Тюменскую область пришел второй импортозамещенный электропоезд серии ЭП2ДМ

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Новая электричка будет ездить по прежнему расписанию:
Современный электропоезд сменил старые «Ласточки». ЭП2ДМ построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты.
В вагонах предусмотрены кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Салоны оборудованы светодиодным освещением и информационными табло.
«Для удобства пассажиров форма кресел стала более эргономичной, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство между рядами — плюс 6 сантиметров. В каждое кресло встроены USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов», — пояснили в компании.
С приходом нового транспорта, поездки в соседний район стали возможными и для тюменцев с ОВЗ. В первых вагонах электропоезда установлены откидные аппарели, специальные подъемники и крепления для инвалидных колясок. Также с учетом потребностей маломобильных пассажиров оборудованы туалетные комнаты. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.
Напомним, первый электропоезд серии ЭП2ДМ прибыл в наш регион в начале октября. Сейчас он курсирует по маршруту Тюмень — Ишим. К новому году в область должно поступить еще 4 таких же состава.