Мария Львова-Белова: В Тюменской области грамотно и комплексно помогают семьям

Детский омбудсмен посетила Тюмень с рабочим визитом, во время которого она успела посетить несколько социальных учреждений, а также принять участие в открытии центра дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Своими впечатлениями и выводами она поделилась с губернатором региона Александром Моором.