Мария Львова-Белова: В Тюменской области грамотно и комплексно помогают семьям

Posted 6 декабря, 04:21
Published 6 декабря, 04:21
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Детский омбудсмен посетила Тюмень с рабочим визитом, во время которого она успела посетить несколько социальных учреждений, а также принять участие в открытии центра дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Своими впечатлениями и выводами она поделилась с губернатором региона Александром Моором.
«У Тюменской области очень хорошие показатели. Это связано, прежде всего, с тем, что очень грамотно и комплексно ведется работа в семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Потому что мы понимаем, что основная часть таких детей — это не сироты, родители у них не погибли, а попали в кризисную ситуацию и не могут с ней справиться. В Тюменской области есть колоссальные наработки в этой сфере», — отметила Мария Львова-Белова.
Также омбудсмен уделила внимание семьям, которые взяли к себе детей — сирот с Донбасса. По ее словам, ребята в новых семьях окружены заботой и любовью, а социальные службы оказывают им всестороннюю поддержку.
«Тюменская область приняла самых сложных детей. За это огромное спасибо. Семьи у вас потрясающие, с большими сердцами. Ну и, конечно, в регионе выстроена прекрасная система помощи замещающим семьям», — сказала уполномоченный по правам ребенка.
Мария Львова-Белова сообщила, что в марте следующего года в Тюмени запланирован съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. Омбудсмены обсудят актуальные проблемы и меры поддержки семей.