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Posted 6 декабря, 04:21

Published 6 декабря, 04:21

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Мария Львова-Белова: В Тюменской области грамотно и комплексно помогают семьям

Мария Львова-Белова: В Тюменской области грамотно и комплексно помогают семьям

6 декабря 2023, 04:21
Фото: Midjourney
В Тюменской области успешно реализуется стратегическая программа «Дети в семье», направленная на сокращение числа детей, проживающих в домах ребенка, и их возвращение в родную семью. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Детский омбудсмен посетила Тюмень с рабочим визитом, во время которого она успела посетить несколько социальных учреждений, а также принять участие в открытии центра дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью. Своими впечатлениями и выводами она поделилась с губернатором региона Александром Моором.

«У Тюменской области очень хорошие показатели. Это связано, прежде всего, с тем, что очень грамотно и комплексно ведется работа в семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Потому что мы понимаем, что основная часть таких детей — это не сироты, родители у них не погибли, а попали в кризисную ситуацию и не могут с ней справиться. В Тюменской области есть колоссальные наработки в этой сфере», — отметила Мария Львова-Белова.

Также омбудсмен уделила внимание семьям, которые взяли к себе детей — сирот с Донбасса. По ее словам, ребята в новых семьях окружены заботой и любовью, а социальные службы оказывают им всестороннюю поддержку.

«Тюменская область приняла самых сложных детей. За это огромное спасибо. Семьи у вас потрясающие, с большими сердцами. Ну и, конечно, в регионе выстроена прекрасная система помощи замещающим семьям», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Мария Львова-Белова сообщила, что в марте следующего года в Тюмени запланирован съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. Омбудсмены обсудят актуальные проблемы и меры поддержки семей.

Александр Моор: важно сохранить все меры поддержки семей с детьми
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